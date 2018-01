La izquierda lleva repartidos 1,7 millones de euros a entidades catalanistas El Consell facilita en una sola jornada medio millón de euros a entidades que defienden la implantación de la lengua y la cultura catalana en tierras valencianas FRANCISCO RICÓS Valencia Domingo, 7 enero 2018, 14:23

El vuelco en las principales administraciones públicas valencianas propiciado en las elecciones de 2015 motivó que asociaciones y entidades dedicadas a la promoción de la lengua y la cultura catalana en el territorio valenciano hayan recibido continuadas muestras de cariño y reconocimiento por parte de los que pasaron a ser nuevos gobernantes.

Así, entre la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento del cap i casal las organizaciones que se han dedicado a difundir tanto la lengua catalana como la cultura de esta autonomía en territorio valenciano han percibido de estas tres administraciones públicas más de 1,7 millones de euros.

El principal socio capitalista de las entidades catalanistas ha sido el Gobierno valenciano, que se acerca al millón de euros. Hasta hace unas fechas el Consell había facilitado 450.000 euros en sus ayudas desde el inicio de legislatura, junio de 2015. Pero con la aprobación de las nuevas subvenciones, publicadas en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana el pasado 2 de enero, se ha puesto en cabeza al aportar más de medio millón de euros con unas aportaciones por la promoción del valenciano de la conselleria de Educación que maneja Vicent Marzà, de Compromís. De las se beneficiaron de estas aportaciones destacan la Associació Institut Joan Lluís Vives (180.000 euros), Escola Valenciana (160.460 euros), Acció Cultural del País Valencià (94.998 euros), la Plataforma Per la Llengua (48.125 euros), la Sociedad Coral El Micalet (26.334 euros) y la Fundació Sambori (33.437 euros).

Entidades como Acció Cultural o Escola Valenciana están entre las más beneficiadas

La Diputación de Valencia, regida por un cuatripartito (PSPV, Compromís, EU y Valencia en Comú), se ha erigido en la subcampeona de las administraciones públicas a la hora de ofrendar ayudas oficiales al catalanismo cultural. En dos años y medio la corporación provincial valenciana ha realizado aportaciones a las arcas del catalanismo que suman 615.560 euros.

En tercer puesto queda el Ayuntamiento de Valencia. La subvención a la causa catalanista es de unos 120.000 euros, pero posiblemente sea la administración que más visibilidad de las tres entidades públicas tenga por la denominada «cabalgata de las magas» organizada por la sociedad El Micalet, órgano del mismo corte que Acció Cultural o Escola Valenciana y que este domindo repite el acto.

Tanto el Consell como la Diputación de Valencia depositaron la gestión de sus respectivas áreas de Cultura en manos de hombres de Compromís, Vicent Marzà en el primer caso y Xavier Rius en la corporación provincial. Marzà, exdirigente de Escola Valenciana y exportavoz de Compromís en Castellón, no dudó en mostrar sin tapujos su enorme simpatía hacia los ‘països catalans’ en septiembre de 2014, durante la entrevista que le realizaron en una emisora catalana de radio. Diez meses más tarde fue nombrado conseller del Gobierno valenciano.

Xavier Rius, diputado provincial y delegado de Cultura, no ha tenido reparos en ofrecer subvenciones a manos llenas a los suyos y negarlas a quienes no comulgan con las ruedas de molino de la política cultural oficial. Hasta el punto de llegar a revolverse contra una adjudicación previa del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y retirar la ayuda que éste le había concedido a Lo Rat Penat, alegando que disponía de informes del departamento de normalización del valenciano, que él controla, en el sentido de que Lo Rat Penat no seguía la normativa oficial que marca la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Las primeras administraciones en abrir el cajón y dar dinero a entidades que habían estado proscritas de las ayudas oficiales con el PP fueron la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento. Fue en 2016, ya asentados en el poder. El objetivo inicial fue la celebración dels Premis Octubre. El consistorio valenciano desembolsó 7.000 euros a Foment de les Arts i la Cultura, entidad que presidía una hija de Eliseu Climent, que organizó, junto a la editorial Tres i Quatre, los citados galardones de las letras catalanas, organizados por ACPV. La corporación provincial inyectó 17.000 para el festejo catalanista. Pero no fueron esos 24.000 euros los primeros de los que se benefició el entramado catalanista. Acció Cultural se ahorró unos 11.000 euros cuando la Diputación de Valencia le prestó en abril de 2016 -no hacía un año que habían tomado posesión los nuevos representantes- la plaza de toros de Valencia para celebrar el 25 de abril y conmemorar la batalla de Almansa, con actuaciones musicales en un acto de exaltación catalanista.

En el apartado de abrazos y respaldo institucional, ACPV ha recibido dos verdaderamente relevantes. Su actual presidente, Joan Francesc Mira, escritor y miembro del Institut d’Estudis Catalans desde 1999, recibió el premio de las Letras de la Generalitat el 8 de octubre de 20016. Ese mismo año, pero en marzo, Mira fue nombrado académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el órgano normativo oficial de la lengua valenciana, que la considera el nombre que al catalán se le da en tierras valencianas.

A finales de diciembre la Diputación de Valencia se puso a repartir dinero y concedió 180.000 euros a ACPV, 53.100 a Escola Valenciana y 16.000 a Ca Revolta. En esta misma partida se incluía la ayuda de 110.000 euros a Lo Rat Penat que vetó Compromís. La entidad que preside Enric Esteve recurrió la decisión, pero aún está por resolverse.

Generalitat Valenciana 219.000 euros Para Escola Valenciana por parte de la Conselleria de Educación (2016) para el fomento del valenciano. 180.000 euros Para el Institut Joan Lluís Vives. 160.460 euros Para Escola Valenciana, de los cuales: 54.044€; 27.215€ para el festival de música Feslloch; 26.106€ para el programa 'Cinema a l'Escola'; 29.325€ para sus 'trobades' y 23.707€ para el festival de música 'La Gira'. 94.998 euros Para Acció Cultural del País Valencià 70,000 euros Aportación de la Conselleria de Hacienda a ACPV. 70.000 euros Aportación de la Conselleria de Hacienda a Escola Valenciana. 48.125 euros Para Plataforma Per la LLengua. 33.437 euros Para la Fundació Sambori. 26.334 euros Para la Sociedad Coral El Micalet. 18.000 euros Aportación de la Conselleria de Hacienda, caja fija 2015-2016, a Escola Valenciana. 6.000 euros La Conselleria de Transaparencia dotó con esa cantidad también a Escola Valenciana en 2016.

A finales de 2017 el área de Cultura de la Diputación de Valencia le concedió otros 100.000 euros a Acció Cultural del País Valencià, 122.505 euros a Ca Revolta y 126.000 a Escola Valenciana, la mayor cantidad que ha donado la corporación provincial este año. Fue el mismo día en que el pleno provincial aprobó los presupuestos de 2018. La ayuda oficial fue silenciada por el cuatripartito. Escola es una entidad que defiende a los profesores catalanes de las acusaciones de adoctrinamiento como hace en la red «Enllaçats per la llengua» que agrupa asociaciones de las Baleares, Cataluña, «la Catalunya Nord, la Franja de Ponent, Andorra, l’Alguer i el País Valencià». Esta entidad se ha mostrado satisfecha por el inicio de emisiones radiofónicas de À Punt, por ser la primera piedra que ayude a alcanzar «un espacio de comunicación en catalán».

Y para disipar dudas, Escola anunció con motivo del aniversario de las ‘normas de Castellón’ que trabajaría, como hasta ahora, «por unir a las entidades y vertebrar las luchas de todos los territorios de habla catalana al considerar que es necesaria la máxima unidad y coordinación, como la mata de junco, para hacer frente a las agresiones que padecemos».

El final de 2016 también fue positivo para Acció Cultural y Escola de la mano del Consell: se concedió a ambas entidades sendas ayudas de 70.000 euros «por su servicio a la Comunitat», justificó Ximo Puig. En ese mismo bloque de ayudas se le otorgó otro tanto a la Federación de Sociedades Musicales y 8.000 euros al Col.lectiu Ovidi Montllor. Pero la asociación que dirigió durante décadas Eliseu Climent no se limitó a recoger esa cuantía. El PPCV denunció en su momento que Acció Cultural percibió del Consell 123.000 euros durante 2016. Escola no solo no se quedó atrás de ACPV, sino que rebasó ampliamente los ingresos de la entidad de Climent. En 2016 recibió de manos del Gobierno valenciano nada menos que 295.000 euros. La Conselleria de Educación y Cultura que dirige Marzà le concedió durante ese ejercicio un total de cinco ayudas, cuatro de ellas correspondientes a una misma convocatoria, la del 28 de octubre de ese año, en aportaciones por el fomento del valenciano. La quinta fue por el apoyo a la normalización lingüística. En total, más de 219.000 euros. A esa se le sumó la aportación de 70.000 euros de la Conselleria de Hacienda, la misma que a ACPV, y otros 6.000 euros de la Conselleria de Transparencia, del miembro de Compromís Manuel Alcaraz, por fomentar la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública.

Diputación de Valencia 126.000 euros Fue la mayor ayuda de la Diputación en 2017 para Escola Valenciana. 122.505 euros Subvención aprobada en este mismo ejercicio para Ca Revolta. 280.000 euros Ayudas recibidas por ACPV entre 2016 y 2017. 53.000 euros Ayuda fechada en diciembre de 2016 para Escola Valenciana. 11.000 euros Se prestó la Plaza de Toros para un concierto el pasado 25 de abril.

Aunque lo de Escola no se frenó ahí. La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler afrontó gastos de Escola Valenciana desde su caja fija. Entre noviembre de 2015 y marzo de 2016 pagó a la organización de Vicent Moreno 18.000 euros de unos fondos que están destinados a afrontar los gastos propios de la Conselleria. Hacienda pagó un patrocinio de un programa de radio de 2.500 euros al mes (de diciembre a marzo), otros 2.000 euros por la compra y envío de 200 libros y otros 5.950 por la adquisición de 63 «devedeteques», o videotecas de DVD, a razón de 85 euros la unidad, más otros cinco por gastos de envío.

El Ayuntamiento de Valencia, con Compromís como socio mayoritario, y el beneplácito del PSPV y de Valencia en Comú, también ha engrosado los bolsillos de las entidades catalanistas del cap i casal. Más de 120.000 euros ha repartido esta legislatura. En 2016 el PP, por medio de su portavoz, Eusebio Monzó, cifró en más de 41.000 euros la aportación municipal a Acció Cultural. La Diputación contribuyó con 17.000 euros.

El tripartito municipal de Joan Ribó subvencionó con 7.930 euros a ACPV el encuentro titulado «Escritores refugiados. La literatura en el exilio», celebrado también con motivo de los mencionados galardones catalanistas. Obtuvo también la asociación 13.800 euros por contrato menor por cursos de valenciano y 8.224 por un proyecto cultural.

En 2017, también por cursos de valenciano ACPV obtuvo del Ayuntamiento 16.800 euros. También han sido agraciados el Institut Ignasi Villalonga, ligado a Climent, con 6.000 euros, y la Fundacio Francesc Eiximenis, con 7.000 euros.

Pero lo más curioso llegó para la Sociedad Coral el Micalet, que si el año pasado percibió 800 euros, en 2015 llegó a 2.655 y 6.289 para su teatro, en el estertor de 2017 suma dos subvenciones seguidas una el 15 de diciembre y otra al día siguiente, de 15.000 y 25.0000 euros cada una. 40.000 en total.

Pero el gran premio, el más abundante, se lo confirmaron a las entidades catalanistas el pasado 2 de enero, cuando el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana publicó las subvenciones por promocionar el valenciano. Del total de 1,9 millones de euros repartidos, más de 500.000 euros corresponden a entidades fácilmente reconocibles como catalanistas.

Ayuntamiento de Valencia 40.000 euros Dos subvenciones en días consecutivos para S. C. El Micalet. 52.000 euros Ayudas para cursos de valenciano en 2016 y 2017 de ACPV. 7.000 euros Subvención para la edición de 2015 de los Premis Octubre. 6.000 euros Subvención en 2017 para el Institut Ignasi Villalonga. 7.000 euros Subvención para la Fundación Francesc Eiximenis en 2017.

La más beneficiada, con 180.000 euros, resultó ser la Associació Institut Joan Lluís Vives, una organización formada por universidades públicas de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares cuyo objetivo es, de acuerdo con sus estatutos, «potenciar las relaciones entre instituciones universitarias de Catalunya, País Valencià y las Islas Baleares y también con otros territorios con vínculos geográficos, históricos, culturales y lingüísticos comunes por tal de crear un espacio universitario que permita coordinar la docencia, la búsqueda y las actividades culturales y la normalización de la lengua propia». Su música suena a 'països catalans'.

Al órgano universitario le sigue Escola Valenciana, con 160.460 euros; Acció Cultural del País Valencià, con 94.998 euros; la Plataforma Per la Llengua, que se define como «la ONG del català», con 48.125 euros; la Sociedad Coral El Micalet, con 26.334 euros y la Fundació Sambori, con 33.437.

El organismo ACV Tirant Lo Blanc, entidad ligada con la Fundació Nexe (comparten presidente), cercana a Compromís, se ha visto agraciada con 27.684 euros. Nexe, por su parte, ha obtenido 11.215 euros.

Por contra, las entidades valencianistas que defienden la lengua valenciana sin vínculos con la gramática del Institut d’Estudis Catalans, se quedan fuera de las subvenciones de Educación. La conselleria de Marzà ha rechazado los proyectos de dos entidades valencianistas: Lo Rat Penat y el Casal Bernat i Baldoví.

De Cataluña también han recibido lo suyo. Acció Cultural consiguió 1,3 millones de euros en 2016 del Gobierno catalán. El Ejecutivo nacionalista primero e independentista después ha estado sufragando la hipoteca de la sede de ACPV, el complejo cultural del edificio Octubre, antiguamente El Siglo, durante años. Acció Cultural es una entidad socia de Òmnium Cultural en la Federació Llull, cuyo objetivo pasa por «trabajar por un futuro compartido de los países catalanes». Escola Valenciana también se ha beneficiado de las dádivas catalanas, aunque en menor medida.