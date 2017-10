La izquierda anima a los empresarios a sumarse a la marcha por la financiación Representantes de partidos y sindicatos durante la presentación de ayer. / Damian Torres PSPV, Compromís y Podemos presentan la manifestación para reclamar un nuevo sistema que apoyan los sindicatos y que tendrá lugar el 18 de noviembre A. CERVELLERA Martes, 24 octubre 2017, 00:09

Valencia. PSPV, Compromís, Podemos, CCOO y UGT presentaron ayer la manifestación para reclamar al Gobierno central un nuevo sistema de financiación más justo para la Comunitat. Los convocantes aprovecharon la cita para animar a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) a sumarse a la marcha después de que la Federació Associació Empresarial de La Safor (FAES) y José Vicente González, expresidente de la anterior patronal valenciana y vicepresidente de la CEOE, hayan anunciado que asistirán.

Arturo León, secretario general de CCOO-PV, lamentó que, por el momento, tanto la CEV como el PP y Ciudadanos no se hayan querido sumar a la convocatoria que recorrerá las calles de Valencia el próximo 18 de noviembre. León incidió en la idea de que la manifestación no está convocada «en contra ni contra nadie» y apeló a la unidad para que la proclama sea escuchada desde Madrid. De la misma forma se manifestó Ferran Martínez, senador de Podemos, que destacó que «hay un conjunto inmenso de organizaciones detrás» como son la Unió de Llauradors i Ramaders, CSIF, Intersindical, el Sindicato Independiente o Acció Cultural del País Valencià. El senador arremetió duramente contra PP y Ciudadanos por no sumarse a la manifestación y criticó que evitan acudir a esta cita mientras «comparten megáfono y pancarta con la extrema derecha».

Àgueda Micó, secretaria general del Bloc y coportavoz de Compromís, recalcó la necesidad de «hacer pedagogía» y denunciar una «discriminación que históricamente hemos sufrido los valencianos». Micó, que admitió que la sociedad no es del todo consciente de lo que implica un cambio de modelo, señaló que «Ciudadanos no ha cerrado la puerta a venir a la manifestación» y defendió que «cuanta más capacidad de aglutinar a la mayor parte de la sociedad, más difícil será para el resto de partidos o patronales no venir». En la misma línea se pronunció el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, alertado de que la Comunitat Valenciana «cada minuto pierde 3.000 euros» y Ismael Saez, secretario general de UGT-PV, que recordó que «somos la autonomía peor financiada».

Desde el PP no se hizo esperar una respuesta a la llamada de adherirse a la marcha. El portavoz del grupo Territorial de la Comunitat en el Senado y miembro de la gestora en la provincia de Valencia, Antonio Clemente, pidió al Consell «menos lamentos y más obras» ya que subrayó que «con los 2.000 millones de más que ha recibido el Consell del Gobierno de España, el Ejecutivo de Puig y Oltra podrían construir 499 colegios y 60 hospitales».

Clemente realizó estas declaraciones en rueda de prensa junto a la vicesecretaria regional del PPCV, Elena Bastidas y la portavoz del PP de Xátiva, María José Pla, para contar «la verdad» del sistema de financiación que «tanto demonizan PSPV y Compromís» sin contar que «el modelo salió con el puño y letra del PSOE», según informó la formación en un comunicado.