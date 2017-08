Isabel Bonig desvela que ha negociado el cambio de financiación con autonomías afines gobernadas por el PP «El presidente Puig nos pidió ayuda y el PP ha hecho los deberes», ha recalcado EUROPA PRESS Valencia Miércoles, 16 agosto 2017, 12:29

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha desvelado este miércoles que ha negociado el cambio de modelo de financiación con comunidades gobernadas el PP que "podían tener afinidad con la Comunitat Valenciana". "El presidente Puig nos pidió ayuda y el PP ha hecho los deberes", ha recalcado.

Por ello, tras asistir a un encuentro con afiliados y militantes del PP de Xàtiva (Valencia), ha recalcado que Puig "sabe que cuenta con el apoyo del PP para trabajar en los órganos institucionales". Sin embargo, ha criticado que la manifestación convocada el 9 de octubre por un cambio del sistema "es un instrumento más de Oltra --vicepresidenta del Consell--, de Compromís y Podemos para tapar su radicalidad y su falta de gestión".

Por contra, ha destacado que el PP "ha hecho los deberes" y ha estado "negociando y hablando" con comunidades afines. Bonig ha explicado que estas conversaciones no las había hecho públicas hasta ahora porque "entraba dentro de las relaciones institucionales y de ese apoyo".

En ese sentido, ha incidido en que el cambio del modelo "no se trata de actos reivindicativos", ya que ha recordado que el PPCV firmó a favor de una nueva financiación, pero ha recalcado que donde se cambia el modelo es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y después con votos en el Parlamento para modificar la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

"Ahí es donde tiene que pelear y ahí es donde tiene al PP", ha subrayado. "Sinceramente, creo de verdad que el tema donde hay que pelearlo es en el CPFF y en el parlamento con los votos", ha recalcado.

Por ello, ha insistido en que "el PP en las pancartas y en la radicalidad no va a estar pero en la negociación y en los órganos institucionales Puig sabe que cuenta con nosotros". "La unidad se ha roto, los empresarios han dicho que no, en el momento en que se ha pretendido instrumentalizar por los partidos políticos para atacar al PP".

En esta línea, ha insistido en que Puig "sabe que cuenta con el apoyo del PP" al contrario, ha mantenido, que cuando los populares estaban al frente del Consell en 2009 "cuando el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba aprobó una reforma que discrimina a la Comunitat valenciana" y se quedaron "solos" poniendo de manifiesto esa mala financiación. "Pero da igual --ha añadido-- Puig sabe que cuenta con nuestro apoyo pero hay que trabajar en los órganos institucionales".

Puig: «El Consell utilizará todos los canales para pedir financiación justa»

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que utilizará "todos los canales posibles" y que "no descarta ninguna actuación" para reclamar una financiación justa para la Comunitat Valenciana.

Tras visitar la Fira de Xàtiva (Valencia), Puig ha insistido en que "la Comunitat es la peor financiada de toda España", tal y como han definido varios informes de expertos.

"A partir de ahí, el Gobierno de España no puede seguir mirando a otro lado, ha de tomar decisiones, y no me gusta que Rajoy diga que si no hay acuerdo de las comunidades probablemente no tengamos un nuevo modelo de financiación este año", ha agregado.

Por ello, ha afirmado: "vamos a utilizar todos los canales posibles, el institucional y el del diálogo, pero también nos hemos de hacer escuchar, en una manifestación o mediante cualquier otra actuación en favor de que se resuelva el problema valenciano".

"Tenemos 12 puntos menos de renta per cápita, salarios y pensiones por debajo de la media, cuando producimos un gran crecimiento económico, por eso no descarto ninguna actuación, porque hasta aquí hemos llegado", ha concluido el president.