Una de las investigadas clave para el amaño de contratos en la F-1 evita dar explicaciones a la juez A. RALLO Miércoles, 6 junio 2018, 23:47

La investigación sobre los contratos amañados desde Circuito Motor ha avanzado esta semana con la declaración de varios investigados. En esta segunda pieza del juzgado de Instrucción 2 de Valencia, se analiza si la empresa pública esquivó los principios de concurrencia, objetividad y transparencia al supuesto dictado de los intereses de Valmor en diferentes adjudicaciones del evento automovilístico. Las pesquisas policiales apuntan a que se invitaba a otras firmas a los concursos sólo para dar «apariencia de legalidad a los expedientes». Anticorrupción siempre ha considerado relevante el papel de Desampa del Valle, una técnico de Cicuito Motor, en esta operativa presuntamente delictiva. La investigada se acogió este miércoles a su derecho a no declarar ante la juez. No obstante, la ley permite que pueda solicitar su comparecencia en cualquier momento de la instrucción. Otro de los investigados, un trabajador de la firma Valmor, no compareció ayer en el juzgado. Al parecer, no ha sido localizado. Existen decenas de correos electrónicos en la causa que apuntalarían los indicios incriminatorios alrededor de las adjudicaciones de Circuito Motor.