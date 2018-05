El interventor ve gastos sin justificar en Compromís y PP en la Diputación Sesión del pleno de la Diputación de Valencia presidido por Jorge Rodríguez. / damián torres El alto funcionario indica que los nacionalistas pagan con tarjeta «sin especificar conceptos» y que los populares dan cheques «a personal de su grupo político» F. RICÓS VALENCIA. Lunes, 21 mayo 2018, 23:57

El pleno de la Diputación de Valencia va a convertirse hoy el escenario en el que los grupos políticos con presencia en la entidad provincial, PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos, València en Comú y EU, van a rendir cuentas de las ayudas que la corporación provincial les concedió el año pasado para su funcionamiento. Estas son unas cuentas que no están fiscalizadas como las de la administración pública por un órgano externo, como puede ser el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes, sino que es el interventor provincial el que realiza su análisis.

Y es precisamente el informe del alto funcionario el que deja en evidencia que dos formaciones, Compromís, que está en el Gobierno cuatripartito, y el PP, que es el grupo mayoritario, a su entender, no han justificado una serie de gastos que han realizado: los nacionalistas mediante el pago con tarjeta «sin especificar los conceptos» y los populares, mediante cheques, que al igual que los de Compromís, no especifican los conceptos.

El informe hace referencia al cumplimiento por parte de los grupos políticos de las instrucciones sobre la rendición de cuentas y su justificación. Intervención recuerda en su informe que la legislación aplicable, aunque no precisa el destino de las asignaciones, sí señala dos prohibiciones: el pago de remuneraciones de personal e cualquier tipo al servicio de la corporación y la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos.

Intervención indica que no se ha puesto de manifiesto en la documentación presentada que algún grupo haya destinado la subvención al pago de remuneraciones de personal o compra de activos fijos. «No obstante, existen pagos, especialmente los realizados mediante cheque a personal del grupo político -se refiere al PP- cuyo destino no se puede conocer por esta Intervención en la medida que no se aportan los correspondientes documentos justificativos», se expone en el informe.

Por lo que se refiere a Compromís, el alto funcionario pone de manifiesto que el grupo nacionalista presenta una documentación resumida por conceptos de ingresos y gastos y detalle mediante facturas, «cargos en tarjeta de crédito sin especificar los conceptos» y transferencias bancarias de todos los gastos justificados.

El PP detalla todos los conceptos en sus transferencias bancarias. En curioso constatar que en el informe se indica que el PP no adjunta facturas justificativas de los gastos.

El interventor no hace ninguna salvedad al PSPV. Sí indica que Ciudadanos quiere devolver a la Diputación los 3.058 euros que le sobraron de los 10.091 que percibió. EU destaca un saldo positivo de 6.389 euros y el de València en Comú se eleva a 3.410 euros.

También señala que los seis grupos han presentado la documentación fuera de plazo, que finalizaba el 1 de abril.