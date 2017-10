Cientos de vecinos y ni rastro de los Mossos La escuela pública Auró, en el centro de Barcelona, permanece custodiada por decenas de vecinos a la espera de que entre en marcha la maquinaria de la consulta ÓSCAR BELTRÁN Domingo, 1 octubre 2017, 07:20

Desde las cuatro de la mañana cientos de personas permanecen reunidas frente a la escuela pública Auró, en el centro de Barcelona, a la espera que se ponga en marcha la maquinaria electoral de la consulta prohibida del 1 de octubre. En este colegio los Mosso dÈsquadra no han aparecido a lo largo de la madrugada, pese a que existía la orden de que los espacios electorales debían estar cerrados a las seis de la mañana.

En el colegio ha dormido alrededor de un centenar de personas durante toda la noche en el gimnasio del local y a la largo de la madrugada se han ido reuniendo cientos de personas en la puerta. Los padres que ejercen de portavoces de esta movilización aseguran desconocer qué sucederá a partir de este momento y agregan que no tienen ninguna información sobre uno de los puntos clave de la jornada electoral que comenzará a las 9 de la mañana: dónde se encuentran las urnas y cómo llegarán hasta los locales en los que se debería llevar a cabo las votaciones.

Según las previsiones de los colectivos nacionalistas que en esta escuela se encargan de organizar la votación, a las nuevas de la mañana se deberían abrir las puertas del centro para que se pueda votar. Para entonces ya deberían encontrarse las urnas en el centro así como los miembros de las mesas. Después de que los jueces prohibieran la organización del referéndum y la Guardia Civil se incautase de millones de papeletas y de los sistemas informáticos que permiten organizar esta cita, la incógnita es cuál será la logística capaz de aparentar que se ha celebrado una consulta a la ciudadanía. El consejero de presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa a las ocho de la mañana, una hora antes de la hipotética apertura de los colegios, para explicar cómo pretenden llevar a cabo el refereéndum.

En la escuela pública Auró, que normalmente acoge a medio millar de niños, el ambiente es de euforia y no se duda de que se llevará a cabo la consulta. "Estamos viviendo un momento histórico porque ya no tenemos miedo", afirma Marga, una ama de casa que se ha acercado a las cinco de la mañana para apoyar a las personas que se encargan de mantener abierto el centro. La mujer ni se plantea que hoy se le prohíba la posibilidad de depositar una papeleta en las urnas. "No creo que nadie quiera ejercer la violencia. Nosotros para nada y no estamos haciendo nada malo como para que la Guardia Civil o la Policía tengan que intervenir", asegura .