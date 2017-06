La instructora cita a Tauroni el próximo viernes para que confiese la trama La fiscalía sí acudirá a esta declaración del empresario después de ausentarse en la primera comparecencia en marzo A. RALLO Miércoles, 14 junio 2017, 00:41

La solicitud de Augusto César Tauroni para declarar en el caso Cooperación ha tenido una respuesta inmediata por parte del juzgado. Al día siguiente de presentar su escrito, la juez le ha contestado. Está citado el próximo viernes.

El empresario, que sigue encarcelado tras ser condenado a seis años de prisión en el primer juicio por el desvío de fondos, ya adelantó hace meses su intención de colaborar con la Justicia. Entonces, las acusaciones y las defensas de todos los acusados buscaban una conformidad, un acuerdo en el que reconocieran los hechos a cambio de una rebaja de pena. En principio, se habló de algo menos de tres años para Tauroni y el exconseller Rafael Blasco. El resto de los principales acusados se quedarían con castigos que rondarían los dos años o menos e incluso se decretarían varios archivos. Las negociaciones se rompieron por desavenencias en el reparto y pago de los cerca de tres millones de euros que deben devolver.

Durante ese periodo, además, surgió una polémica al asumir Anticorrupción y no la sección de Vigilancia Penitenciaria los permisos penitenciarios para condenados en este asunto. El criterio cambió y se informó a favor de la salida de Tauroni y de Sanjuán. En cambio, cuando lo solicitó Rafael Blasco se opusieron. Las competencias habían regresado a Vigilancia.

Tauroni iba a declarar en marzo, pero luego se acogió a su derecho a guardar silencio tras comparecer en la Ciudad de la Justicia. Adoptó esta decisión tras comprobar que el fiscal Anticorrupción no acudía al juzgado, tal y como había anunciado días antes. La existencia de un hecho muy grave que afectaba a la seguridad de las personas llevó al ministerio público a esa decisión. Ahora, fuentes de la Fiscalía confirmaron que sí estará presente en este interrogatorio.

Pero ya no existe un acuerdo como, en principio, había anteriormente. La confesión de Tauroni, que se negoció con la Fiscalía en reuniones incluso en la propia cárcel, no se enmarca en una conformidad. No obstante, una declaración de este tipo en la que se colabora con la Justicia siempre se tiene en cuenta a la hora de solicitar pena.

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Mònica Álvaro, por otra parte, instó ayer al empresario a que aclare las posibles conexiones entre la Diputación de Castelló y el caso Cooperación en la época de Carlos Fabra. Recordó que una de las ONG impulsadas por uno de los investigados, Germán Fernández, era Contigo Colombia, una organización que «además fue la beneficiaria de los fondos de la Corrida de la Beneficencia, impulsada por Carlos Fabra en 2010».