Un informe dice que el FLA ha corregido la infrafinanciación de la Comunitat El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a las puertas del Congreso. / ABC El estudio que firma uno de los economistas de referencia de Montoro sitúa los fondos per cápita de 2015 a la altura de la media española F. M. VALENCIA. Martes, 12 diciembre 2017, 00:24

Un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y que firma el profesor Ángel de la Fuente, uno de los economistas de referencia del ministerio de Hacienda, sostiene que el ahorro de intereses por los mecanismos de liquidez creados para las autonomías desde 2012 por el Gobierno, el FLA, el Pago a Proveedores y el Fondo de Financiación, ha mejorado la financiación total de algunas autonomías. Hasta el punto de que, en el caso de la Comunitat Valenciana, la financiación per cápita correspondiente al ejercicio de 2015 se situó prácticamente en la media española.

El contenido del informe conocido ayer provocó una airada reacción por parte del Gobierno valenciano, que no dudó en calificar de «lectura tremendamente distorsionada de la realidad, un escándalo y una tomadura de pelo a los valenciano» la visión del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El informe de FEDEA toma como base el cálculo de los préstamos concedidos a las CC AA desde 2012, momento en el que la crisis económica y el cierre de los mercados financieros situaron a muchas regiones al borde del colapso financiero y obligaron al Estado a salir en su auxilio.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra prestada por el Gobierno alcanza los 36.321 millones de euros, que desciende a 34.304 si se restan los 2.025 millones que esta región lleva abonados del principal de ese préstamo. El profesor De la Fuente estima, con los datos que facilita Hacienda, que la Comunitat se ha ahorrado 5.320 millones de euros de intereses gracias a las condiciones ofrecidas por el Estado. El impacto de esos ahorros en la financiación per cápita permite modificar la situación relativa de la Comunitat, de manera que los 2.083 euros por habitante que recibió la Comunitat entre 2012 y 2015 se convertirían en 2.165 -una mejora de 82 euros por persona. Y tomando como referencia únicamente el dato de 2015, la Comunitat se situaría con 2.445 euros de financiación per cápita, a sólo 26 de la media española y por delante de otras tres regiones -Madrid (2.302 euros), Andalucía (2.376 euros) y Murcia (2.406 euros). Como recoge el propio informe, «el impacto de las subvenciones a los intereses es significativo aunque no dramático». Y añade: «Con datos de 2015, Valencia y Cataluña (2.562 euros por habitante) ganan más de cinco puntos de financiación relativa con las bonificaciones a los intereses».

La trascendencia de la publicación del informe, en pleno proceso de negociación de la reforma del sistema de financiación -ayer Mariano Rajoy confirmó los contactos con el PSOE en relación con este tema- radica en que podría debilitar la demanda que viene haciendo el Gobierno valenciano, con el respaldo de todo el arco parlamentario, y que utiliza como argumento la infrafinanciación de la Comunitat. «Es una vergüenza que el Ministerio quiera contar a los valencianos el cuento de la lechera al revés», se señaló ayer desde el Consell, para hacer alusión a que se contabilice un préstamo -por una mala financiación- como una aportación de fondos.