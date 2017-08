El imán salió tres veces de prisión gracias a su «buen comportamiento» Interior de la prisión de Castellón; abajo, Abdelbaki Es Satty. / pau bellido / r.c. El juez de Vigilancia Penitenciaria autorizó los permisos por el informe favorable de la cárcel y tras no oponerse el fiscal A. G. R. VALENCIA. Viernes, 25 agosto 2017, 01:28

Los reclusos tienen derecho a pedir permisos penitenciarios una vez cumplen una cuarta parte de la condena. El futuro imán de Ripoll disfrutó de tres salidas de prisión durante la condena a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas. La Junta de Tratamiento es un órgano del propio centro que emite informes favorables o contrarios de un interno a una posible salida de las dependencias. Analizan todas las circunstancias, entre ellas el buen comportamiento, la existencia de causas pendientes, la gravedad de los delitos, el tiempo que le queda por cumplir, el pago de la responsabilidad civil... El contenido de esta evaluación es importante, aunque no definitivo. La última palabra siempre recae en Vigilancia Penitenciaria. También la fiscalía informa al respecto.

La ficha de Abdelbaki Es Satty se ajustaba a la de un preso modélico. Así lo reflejan los informes de la prisión de Castellón. Su expediente destaca por la ausencia de sanciones, la «buena conducta» y su «integración en la vida carcelaria», según informaron ayer desde el TSJ. De hecho, incluso desempeñaba una actividad remunerada en la prisión. No tuvo incidentes, tal y como sostenían el pasado jueves fuentes penitenciarias consultadas por LAS PROVINCIAS. Cualquier problema le hubiera apartado de ese trabajo. Con estos antecedentes modélicos y la no oposición del ministerio público a las salidas, el juez autorizó los permisos. Disfrutó de este privilegio en tres ocasiones, según un comunicado del TSJ. No concretaron los días, aunque lo habitual suele ser periodos de tres o seis jornadas.

La versión del informe penitenciario confirma las informaciones de fuentes de la propia cárcel que apuntaban a la buena conducta del interno y a que nunca vieron intento alguno de aleccionar a otros compañeros. De igual modo, el alto tribunal negó ayer que el interno estuviera incluido en el fichero Fies -categoría que supone un especial seguimiento para los presos- por su radicalidad religiosa. Esta circunstancia hubiera influido en la concesión de estas salidas.

El interno había solicitado el acceso al tercer grado penitenciario, una medida que le permitiría acudir únicamente a dormir al centro penitenciario. Pero la Junta de Tratamiento se lo denegó. La decisión de la prisión no fue recurrida ante la autoridad judicial.

El interno comenzó a disfrutar sus permisos en el año 2013. Con anterioridad le habían sido denegadas otras salidas por no haber cumplido suficiente condena. Es Satty salió de la cárcel 29 de abril de 2014. Meses antes, la Policía ya había iniciado los trámites para expulsar al interno nada más quedara libre. No es que la deportación estuviera recogida en la sentencia sino que se trata de una cuestión administrativa al ser un extranjero condenado a una pena de prisión superior al año. Pero Es Satty recurrió la decisión por la vía contenciosa. Alegó que era un residente de larga duración -casi 14 años-, demostró su arraigo y aportó, además, un contrato de trabajo. El juez frenó la expulsión. El TSJ añadió, al respecto de esta decisión, que desconocía cualquier vínculo del extranjero con el yihadismo.

La Abogacía del Estado no recurrió el fallo. El abogado del imán, David Barrachina, jamás tuvo ninguna sospecha de radicalismo de su defendido. «Normal, muy correcto, educado», le definió. Admitió que en algún caso -lleva numerosos asuntos de Extranjería- ha tenido algún «reparo» con alguien, pero no fue el caso de Es Satty.