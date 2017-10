«Da igual quien avalara el ERE, la ilegalidad existe»

El único sindicato que se negó a firmar el ERE de extinción de RTVV, CGT, y que encabezó el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que validó los despidos de los trabajadores de la cadena, evitó emitir un comunicado ayer sobre la resolución de los magistrados porque prefieren conocerla íntegramente y estudiar posibles vías de recurso. Sin embargo, su portavoz, Manuel Camarasa, sí se pronunció. «Creemos que el TS no ha entrado en el fondo de la cuestión y que no ha estudiado a fondo nuestras razones», señaló a este diario. El sindicalista entiende que «el PP eliminó el servicio público de radio y televisión con un decretazo para justificar el cierre», un hecho «que el Constitucional avaló», pero que CGT no comparte porque «¿dónde queda entonces la separación de poderes?». Para Camarasa, «la ley de cierre es una reacción a la sentencia del primer ERE del TSJCV que fue incluso anunciada por Fabra el mismo dia que se conoció esa sentencia».

El portavoz señala que «como los jueces no le dieron la razón» al entonces jefe del Consell, este «ideó una forma 'legal' de cierre que consistió en esa norma aprobada por mayoría absoluta con los únicos votos del PP». Por otra parte, Camarasa sostiene que el hecho de que el ERE lo firmaran todos los sindicatos excepto el suyo «no puede justificar una ilegalidad». «Si la ilegalidad se ha producido y existe, da igual quién la avalara», afirma. «Además, los sindicatos firmantes aceptaron el ERE porque, según ellos, no había otra opción al ser de extinción», indica, y recuerda que «firmarlo no supone que estuvieran de acuerdo con él».