El histórico exdiputado del PP Gil Lázaro se da de baja del partido En la imagen, Ignacio Gil Lázaro en la Gala Valencianos para el SXXI de Las Provincias, en 2014. / Irene Marsilla El político valenciano ha sido parlamentario desde las elecciones de 1982 hasta 2015 FRANCISCO RICÓS Valencia Lunes, 7 mayo 2018, 17:24

Ignacio Gil Lázaro, histórico militante del PP de Valencia, se ha dado hoy de baja de esta formación. El político ha militado en este partido durante 38 años y fue uno de sus fundadores en la Comunitat Valenciana, así como uno de los refundadores del partido cuando Alianza Popular se reconvirtió en el Partido Popular. Fue presidente tanto de AP en Valencia como del PP valenciano.

Nacido en Valencia en 1957, ha sido parlamentario nacional de forma ininterrumpida, siempre por Valencia, desde 1982 hasta 2015, tanto en el Congreso, donde llegó a ser secretario Primero de la Mesa entre 2011 y 2015, como en el Senado, donde ocupó un escaño entre 1989 y 1993. En la candidatura a las generales de 2015, la dirección provincial y regional del PP bajó a Gil Lázaro hasta el puesto séptimo de la lista, por lo que no resultó elegido, quedando fuera de la cámara tras una trayectoria dilatada.

Gil Lázaro abandona el partido en desacuerdo con la línea política que desarrolla el PP hasta el punto que piensa que este no es el partido que él fundó, algo que define como «un divorcio emocional» con el que hasta ahora era su partido. Deja el PP pero no renuncia a la política. «Voy a seguir mostrando mis convicciones con más libertad que antes, aunque siempre he dicho lo que pensaba», afirma.