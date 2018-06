Historia de un enfado de pareja El presidente Puig y la vicepresidenta Oltra, ayer. / efe/manuel bruque El Palau quita hierro a la falta de comunicación entre Puig y Oltra F. RICÓS VALENCIA. Sábado, 9 junio 2018, 00:36

Se vieron pronto las caras pero no mediaron palabra. Ximo Puig, en calidad de presidente de la Generalitat, y Mónica Oltra, como vicepresidenta y secretaria del Consell, acudieron a las 8.30 horas de ayer a la toma de posesión de Ana Barceló como consellera de Sanidad. Era la primera vez que se veían después del enfado de la vicepresidenta porque el jueves por la tarde se enteró por la prensa, y no de mano de su presidente y socio de gobierno, de quién era la sustituta de Carmen Montón.

Hubo miradas, especialmente por parte de la vicepresidenta. Pero en ese acto oficial no era el lugar en el que pedir explicaciones al presidente. La protagonista matinal era la diputada socialista Ana Barceló.

Luego, el pleno del Consell. Ninguno de los dos consideró que era el lugar apropiado para pedir explicaciones o para darlas, aunque fuera ante su público más selecto: todos los consellers. Ni Oltra pidió a Puig que se excusara por no haber cumplido lo que le dijo ni él las ofreció. No obstante siguieron las miradas en las que venía a decir a Puig: «Tenemos que hablar», apunta el entorno de la vicepresidenta.

Puig todavía no ha dado explicaciones a Oltra de por qué no le comunicó el nombramiento de Barceló

Y se acabó la sesión plenaria del Gobierno. Y cada cual se marchó a realizar sus tareas, y de ahí, a disfrutar del fin de semana siempre que la agenda del Consell o el partido lo permita. Y hasta la próxima. «Es como un enfado de pareja», confesaba el entorno de la vicepresidenta, «pero sin mala intención».

Pero si Oltra no escondió su malestar el jueves por la tarde, cuando Puig no la llamó para decirle que había elegido a Barceló para sustituir a Montón y se enteró por la prensa, y su entorno deslizó su incredulidad, perplejidad y decepción ante esos hechos, ayer no echó tierra sobre el asunto pero sí trató de quitarle hierro.

La vicepresidenta, tras el enfado, dijo que tenía la misma confianza en Ximo Puig «que hace tres días, un mes o dos meses» y avisó de que la clave del éxito del actual Consell para ser el más estable de la democracia «es la confianza y la lealtad».

«Estas cosas pueden pasar. Este es un Gobierno absolutamente cohesionado, leal y que tiene como base la confianza», insistió la portavoz del Ejecutivo autonómico.

Desde la Presidencia del Palau no se quiso entrar en el asunto y se prefirió dejarlo correr, para ver si así se amansaban las aguas, revueltas desde la tarde del jueves.

Lo bien cierto es que Puig afirmó el miércoles en Barcelona que «por supuesto» hablaría con Oltra sobre la sustituta de Montón en la Conselleria de Sanidad.

Y sí, Puig y Oltra hablaron por teléfono. El presidente le dijo que esa misma tarde iba a dar a conocer el nombre de la nueva consellera, «pero no le dijo nada más», indicaron desde el entorno de la número dos del Consell.

Luego se vieron en la celebración del 40 aniversario de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) pero ahí no cruzaron palabra sobre el asunto que a ambos interesaba. «El presidente estaba situado a la izquierda de Fernando Móner, el presidente de Avacu, y la vicepresidenta a su derecha», aseguran las mismas fuentes y así lo acreditan las fotos del acto. «No era cuestión de que se pusieran a hablar por detrás de Móner mientras se entregaban premios conmemorativos y quedaron en que buscarían un hueco para hablar por la tarde y si no podían, tratarían el asunto por teléfono», indicaron las mismas fuentes.

Puig se marchó a Alzira para participar en el final de curso de la Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores Tyrius, mientras que Oltra continuó con la agenda prevista y se fue a Moixent y la Font de la Figuera.

Pero cuando por la tarde sonó el teléfono de Oltra el interlocutor no era Puig. Supo por la prensa que el nombramiento ya estaba claro y no se había enterado por el presidente. Entonces llegó la incredulidad, la perplejidad y la decepción. El enfado. Aunque ayer dijera que mantiene toda su confianza en el presidente.