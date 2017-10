Hacienda insta a la Cámara a devolver lo ahorrado en 2016

La Conselleria de Hacienda se ha dirigido a Les Corts para instarle a la devolución «de casi 200.000 euros de remanentes de dinero que no gastó en 2016 y que le obliga a devolver», según fuentes parlamentarias. En otras épocas, el actual presidente de la Cámara, Enric Morera, cuando era el síndic de Compromís, criticaba esta medida por lo que suponía de la falta de autonomía del Legislativo frente al Ejecutivo y señalar que se trataba poco más o menos que de un atropello a la separación de poderes entre instituciones de la Generalitat.

A pesar de que en varios departamentos se registra una evidente falta de personal que ha propiciado que incluso en los informes de los letrados se realicen «reflexiones» donde se advierte de la «precariedad» de la plantilla a disposición de Les Corts, en los presupuestos de la Cámara se registraron algunas partidas sin ejecución, según las mismas fuentes parlamentarias, que explican de esa manera que se produjese un dinero «sobrante» que ronda los 200.000 euros y que desde Hacienda se reclama por carta remitida hace dos semanas.

Desde la oposición se ofrece un análisis de la situación muy crítico con la gestión de Morera: «En los dos años de legislatura, ha incumplido todo lo que dijo que haría. Sus incumplimientos son múltiples: el personal está ahogado con sobrecarga de trabajo, externalización de servicios como las nóminas, tiene en pie de guerra a los funcionarios, proliferación de gastos en actos sociales (se suprimió el primer ágape de la legislatura; sin embargo, han proliferado muchos a posteriori), realiza viajes sin informar de los actos a los que acude, ni de los gastos ni de quién le acompaña, la Agencia Antifraude no tiene sede pese a que prometió que la tendría, el solar de la calle El Salvador sigue igual de abandonado, el reglamento no se ha tocado, del edificio de la Casa de los caramelos han sido desalojado los dos comercios y lucida su fachada pero nada más. Una parte del presupuesto de 2016 no se ejecutó».