Hacienda controlará otros 4.500 millones de la Generalitat El PDeCAT dice a Montoro que le juzgará la historia por intervenir Cataluña y el ministro replica: «Es la ley que apoyaron» EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 20 septiembre 2017, 14:44

La decisión adoptada anoche por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la que acuerda la no disponibilidad de crédito de la Generalitat de Cataluña en el gasto de los servicios no fundamentales de esta comunidad autónoma afecta a unos 4.500 millones de euros, según han informado fuentes de Hacienda.

Cristóbal Montoro ha adoptado esta decisión una vez que habían transcurrido las 48 horas que el Gobierno dio a Carles Puigdemont para que realizara un acuerdo de no disponibilidad de crédito de esa parte del Presupuesto que afecta a servicios no fundamentales. La decisión, que supone que la comunidad autónoma no podrá incurrir en más gastos de los previstos, se publicará mañana en el BOE y ha sido comunicada ya al Gobierno catalán.

Esta medida forma parte de la orden ministerial de Hacienda anunciada el viernes tras el consejo de ministros y publicada en el BOE del sábado 16 de septiembre. En ella, el Gobierno acuerda también asumir directamente el pago de las nóminas de la Generalitat y de los servicios fundamentales: Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Reacciones

El diputado del PDeCAT Ferrán Bel, alcalde de Tortosa (Tarragona), ha acusado al ministro de Hacienda de haber intervenido la autonomía de la Generalitat de Cataluña y que por ello la historia le juzgará, a lo que el ministro le ha contestado que es el resultado de aplicar la Ley de Estabilidad que el PDeCAT apoyó y que a la antigua Convergència también se le juzgará por pasar de respaldar esa norma a apoyar un proceso independentista.

El debate se ha producido en el Pleno de control al Gobierno en el Congreso, donde Montoro ha respondido a una pregunta del PDeCAT y otra de En Comú sobre la intervención de las cuentas. Bel ha exhibido la orden que recoge esas medidas y que publicó el pasado sábado el BOE y le ha preguntado al ministro cómo tiene "la vergüenza política" de afirmar en el Congreso que Cataluña es "el territorio más descentralizado del mundo". El diputado y alcalde ha criticado las acciones judiciales y policiales contra el referéndum, que no son "la respuesta" que Cataluña espera, ha advertido. "Quizá a usted y al señor Rajoy no les juzgue el Tribunal Supremo, pero les va a juzgar la historia y la sentencias de la historia son inapelables", ha sentenciado.

Cristóbal Montoro ha insistido en que no se ha intervenido ninguna competencia de la autonomía y que es un control previsto en la Ley de Estabilidad para evitar que se gaste en un propósito ilegal y para garantizar la senda de control del déficit. Y ha compartido con el diputado que la historia le juzgará, pero también al PDeCAT, ha añadido, por pasar de apoyar la aprobación de la ley de estabilidad y las medidas de liquidez como el FLA a sumarse "a un proceso secesionista completamente ilegal". "Eso van a juzgarles", ha agregado.

«Los vamos a echar»

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, se ha mostrado muy crítico también con el control presupuestario impuesto a la Generalitat por Hacienda y las actuaciones contra la organización del referéndum; ha dicho que el Gobierno "se carga los pactos básicos" de la Constitución, "el pacto entre Suárez y Tarradellas", y se va quedando solo. "Los vamos a echar, nos vamos a movilizar como nunca contra ustedes", ha agregado.

El ministro, que le ha preguntado al diputado de qué pacto hablaba, ha insistido en que su departamento cumple la Ley de Estabilidad y que Cataluña sigue siendo uno de los territorios de Europa "más descentralizados". "Ese discurso cuasibelicista, de guerra preventiva y demás sandeces, no tiene contenido", ha añadido Montoro, que le ha preguntado a Domènech qué le molesta de que se cumplan las leyes. "¿Qué le molesta de eso, tan sencillo y eficaz?", ha concluido.

Modelo de certificación

Con la decisión adoptada anoche por Montoro para controlar los gastos en servicios no fundamentales, el Gobierno interviene 'de facto' la totalidad de las cuentas catalanas, ya que el Ejecutivo de Puigdemont tampoco podrá endeudarse a corto plazo sin la autorización del Ministerio. Hasta ahora la autorización del Gobierno solo la necesitaba para endeudarse a largo plazo.

El Ministerio también remitió anoche al Ejecutivo catalán el modelo de certificación que tiene que rellenar y firmar la Intervención General de la Generalitat para poder liberar los pagos de las facturas y las nóminas, un modelo que también se les ha facilitado a las entidades financieras con el fin de que tengan toda la información sobre los requisitos para poder proceder a los pagos.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, insinuó ayer que el Gobierno catalán podría pagar las nóminas de sus funcionarios. Sin embargo, fuentes de Hacienda ponían en duda que la Generalitat disponga de tanta liquidez como para realizar esos pagos porque es una comunidad autónoma con muchas competencias al contar con los Mossos d'Esquadra y la transferencia de Prisiones, por lo que la partida es muy elevada.