Grau recurre la fianza de un millón que le impuso el juez por la financiación ilegal

Alfonso Grau ha recurrido ya la fianza de un millón de euros que le impuso el titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia para asegurar la responsabilidad civil en una hipotética condena por la financiación ilegal del PP. El exvicealcalde, según la Guardia Civil, era el encargado de recaudar dinero de diferentes contratistas del Ayuntamiento para costear luego las campañas electorales.

El investigado considera que esa cantidad es injustificada y, además, no está justificada con la documentación que consta en la causa. En caso de que la resolución sea firme y Grau no aporte el dinero reclamado por el instructor, el juzgado procederá a embargar los bienes del expolítico. Grau podrá seguir haciendo uso de ellos -una vivienda, por ejemplo- pero no podrá venderlos.

El informe de la Guardia Civil ha dejado al exvicealcalde en una situación más comprometida. Le sitúan como la piedra angular de la financiación ilegal del PP durante las campañas de 2007 y 2011. Queda fuera de la investigación del blanqueo de 50.000 euros en 2015 porque ya había dejado el Consistorio.