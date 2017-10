Grau se plantea vender su colección de relojes de lujo tras devolvérselos la juez El exvicealcalde de Valencia deposita las piezas en una caja de seguridad de un banco A. RALLO Valencia Martes, 3 octubre 2017, 22:23

Alfonso Grau recuperó el pasado viernes su colección de relojes de lujo. Cerca de 40 piezas, entre las que existen varias unidades que sobrepasan ampliamente los 6.000 euros, le fueron devueltas por el juzgado que investiga los regalos que supuestamente recibió de un empresario con adjudicaciones del Ayuntamiento. El expolítico pidió en su día la entrega de los relojes y que un perito analizara el estado en el que se encuentran tras ser requisados por la Guardia Civil hace cerca de un año.

El fiscal se opuso a ese examen, aunque no se opuso a la devolución. El exdirigente popular depositó los relojes en una caja de seguridad de un banco. Considera que al difundirse esta información en los medios, su domicilio ya no es un lugar seguro para conservar estos artículos. Pero, además, baraja deshacerse de esas pertenencias. Es consciente de que no podrá hacerlo por el valor real de las piezas y asume que perderá aproximadamente la mitad. Grau niega que tras esta decisión se encuentre un problema de falta de recursos económicos. Al parecer, es una cuestión más sentimental. Una pasión -la colección de relojes- se ha convertido en un quebradero de cabeza que le recuerda que fue detenido durante el registro de su domicilio.

El exdirigente quiere deshacerse de las piezas por el daño que le ha causado el asunto judicial

Grau está investigado por un delito de cohecho -aceptar dos relojes de regalos del dueño de la empresa Transvia- y por blanqueo. Acudió a la joyería para cambiar esas piezas por otras y pagó la diferencia con dinero en efectivo. De hecho, la Agencia Tributaria le impuso una multa económica al aflorar dinero de procedencia desconocida.

Los hechos se remontan a 2010, cuando el exvicealcalde adquirió un reloj de oro (Lange), cuyo importe era 25.000 euros. Para esta operación, Grau entregó más de 12.000 euros y un reloj Breguet Classique, valorado en más de 13.000. La investigación determinó que este artículo fue comprado por la mercantil bajo sospecha. Idéntico procedimiento se repitió en 2012. En este caso la pieza fue un Vachever Patrimony de 16.825 euros. Adelantó otro reloj de los regalados a cuenta (11.575 euros) y puso 5.000 euros de su bolsillo.

La investigación ha terminado, el próximo paso puede ser el procesamiento

La investigación ha finalizado. El fiscal solicitó hace meses que la juez dictara el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento y que da traslado al fiscal para que califique los hechos. Este asunto es de menor importancia que la causa por la financiación irregular del PP de Valencia, otro asunto en el que figura en el centro de la trama, según los últimos informes de la Guardia Civil.