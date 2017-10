González Pons reprocha al ultraderechista Farage que dé lecciones sobre Cataluña Esteban González Pons. / efe El portavoz del PP en el Parlamento Europeo afea los ataques del diputado británico de UKIP contra el Gobierno español J. MOLANO VALENCIA. Miércoles, 4 octubre 2017, 01:02

«Mi país no puede aceptar lecciones de democracia de quien considero que no es demócrata». Esta fue la rotunda respuesta del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, al ultraderechista británico Nigel Farage después de que este criticara al Gobierno español por las cargas policiales en Cataluña el 1-O.

«Si quería hacerle un favor a los independentistas catalanes, ha hecho lo contrario. Quienes intentan ilegalmente la independencia lo último que esperaban era el apoyo de la extrema derecha», señaló el vicepresidente del grupo popular en la Eurocámara mientras veía cómo el diputado británico de UKIP, partido por la independencia del Reino Unido que rechaza a la Unión Europea, se marchaba sin prestar atención a sus palabras. «Esto lo que al final nos demuestra a todos es qué es lo que realmente está sucediendo en Cataluña y a qué se enfrenta realmente el Gobierno de España», subrayó González Pons.

Farage se alineó con los pensamientos independentistas en Cataluña aprovechando su comparecencia en un debate sobre el 'Brexit'. Dijo estar «asombrado» de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hiciera «la vista gorda con los eventos dramáticos que han tenido lugar en un Estado miembro de la UE, que supuestamente es una democracia moderna». «Nunca hubiera pensado que vería a la policía de un Estado miembro hiriendo a 900 personas en un intento de frenarles para que no votaran, sea legal o no, solo por expresar su opinión», apuntó. «¿Qué habrían dicho ustedes si esto hubiera ocurrido en Reino Unido? Nos habrían llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Gracias a Dios que nos vamos», concluyó. Una salida que también celebró ayer González Pons. «Lo único bueno del 'Brexit' es no tener que escucharle más», espetó el dirigente popular.

A las críticas de Farage al Gobierno español se sumó también Janice Atkinson, expulsada de UKIP y ahora miembro del grupo de extrema derecha Europa de las Naciones y las Libertades (ENF), integrado entre otros por el Frente Nacional de Marine Le Pen. «La Unión Europea permanece callada mientras se ataca a mujeres y a niños», afirmó la británica.

Auke Zijlstra, holandés del partido de Geert Wilders (PVV) y compañero de filas de Atkinson en el grupo de ultraderecha, se refirió a Cataluña para recordar que hoy la Eurocámara discutirá la situación en la comunidad autónoma y «se verá si Bruselas considera que está bien agredir a catalanes».

Tajani defiende a España

Después de que varios eurodiputados ultras atacaran en el pleno la actuación policial durante la jornada del referéndum ilegal, el presidente del Parlamento Europeo, el conservador italiano Antonio Tajani, decidió intervenir en el debate sobre la negociación del Brexit para defender la democracia en España.

«Para ser claros, España es un país democrático. Su Rey luchó contra un golpe de Estado. (Los presidentes del Gobierno) Felipe González y Adolfo Suárez construyeron una gran democracia», afirmó Tajani tras las críticas de miembros del eurófobo UKIP y de la extrema derecha del ENF.

El presidente de la Eurocámara señaló que no iba a «tolerar» que se hiciera polémica por el enfrentamiento entre eurodiputados de dos países (España y Reino Unido) a cuenta de Cataluña, cuando el debate que se estaba celebrando debía centrarse en el Brexit, y rechazó permitir más intervenciones en este sentido.