González Pons reitera que «ya pasó» su tiempo en la política valenciana EFE BILBAO. Sábado, 16 diciembre 2017, 00:08

El portavoz del PP en el Parlamento europeo, Esteban González Pons, aseguró ayer en Bilbao que su tiempo en la política valenciana «ya pasó», por lo que descartó que vaya a ser el candidato de su partido a la Alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales. «Esa propuesta no existe, es hipotética y, honestamente, no creo que me la vayan a hacer», proclamó en una rueda de prensa al ser preguntado sobre la posibilidad de que sea propuesto para ser candidato para alcalde de Valencia.

«Estoy en Bruselas haciendo un buen trabajo. Ya estuve en la política valenciana y aquel tiempo pasó, les toca a otras personas que son infinitamente mejores para eso», señaló el también exconseller del Gobierno de la Generalitat.

González Pons participó en la cena de Navidad del Partido Popular de Bizkaia en la que fue el invitado principal. En las últimas fechas ha intensificado sus negativas a la posibilidad de ser cartel electoral del PP al Ayuntamiento.