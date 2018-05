Torra visita a los presos independentistas en la cárcel de Estremera 01:12 El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe | Vídeo: Atlas La visita llega tras la decisión de Rajoy de bloquear la formación del nuevo Govern, que incluía a los exconsellers presos Rull y Turull y a los huidos Lluis Puig y Toni Comín EFE Madrid Lunes, 21 mayo 2018, 11:30

El presidente catalán, Quim Torra, ha llegado a las 9.25 horas a la cárcel de Estremera (Madrid) donde visitará a los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull en una jornada en la que prevé también encontrarse con los encarcelados en las prisiones madrileñas de Alcálá-Meco y Soto del Real.

Tras el encuentro, el presidente comparecerá ante los medios de comunicación para posteriormente desplazarse a la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco, donde tiene acordada a las 12.45 una visita a la exconsellera Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Por la tarde, Torra acudirá a la cárcel de Soto del Real donde se verá con los expresidentes de la ANC y Òmnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

La visita de Torra se produce tras la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de bloquear la formación del nuevo Govern, por incluir a los exconsellers presos Rull y Turull y a los huidos Lluis Puig y Toni Comín. Al no avalar el Gobierno la lista de consellers, el Ejecutivo no autorizará la publicación oficial por lo que no se hace efectiva y se mantiene vigente el artículo 155 de la Constitución.

El encuentro de Torra con los presos estaba previsto para el pasado viernes, después de su toma de posesión, pero se pospuso a este lunes «por razones organizativas y logísticas a petición del Ministerio del Interior», según fuentes de la Generalitat.

Zoido critica la «búsqueda permanenente de confrontación»

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acusado a Torra de plantear con sus propuestas una «permanente confrontación» con el Estado contrarias a la voluntad de diálogo que en un principio manifestó.

Zoido ha señalado que, tras analizar el real decreto de constitución del nuevo Ejecutivo catalán, referido a la distribución de competencias de las consellerias, no tiene «ningún problema» y, por tanto, será publicado próximamente. Con detalle, ha indicado el ministro, se está estudiando el otro real decreto en el que figuran los nombramientos como consellers de dos personas procesadas y en prisión y de otras dos personas huidas.

«Sin duda alguna los primeros días tras la investidura las propuestas de Torra suponen una confrontación permanente y, por tanto esa voluntad de diálogo no era sincera», ha añadido Zoido para quien el nuevo presidente catalán demuestra que «no quiere resolver los problemas que tienen los catalanes ni quiere atender a sus necesidades».