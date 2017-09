El Gobierno admite la urgencia de abordar ya el cambio de financiación Arenas, Cospedal y Bonig, ayer, en la primera fila de la reunión de los populares. / jeús signes El ministro de Hacienda aclara que el acuerdo no se puede lograr «a base de llorar» como intentan desde el Consell A. CERVELLERA/A.RALLO VALENCIA. Sábado, 2 septiembre 2017, 00:53

El controvertido modelo de financiación autonómica copó las comparecencias de los ministros del PP en esa especie de congreso de responsables populares que desde ayer se celebra en un restaurante de Alboraia. El presidente Ximo Puig reclamó una reunión hoy con Mariano Rajoy para hablar precisamente de este asunto, pero el encuentro no se celebrará. En cambio, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro subrayaron la necesidad de ese cambio de modelo, un punto «clave» para la Comunitat y de la urgencia de abordar ya esa revisión del modelo sin más demora. La previsión es que se llegue a un acuerdo antes de final de año. Las declaraciones de ambos dirigentes dan un respiro al PPCV al mostrar la implicación del Ejecutivo después de que la formación liderada por Bonig anunciara que no acudiría a la protesta pública por la financiación.

Montoro aprovechó su paso por la interparlamentaria para lanzar un dardo al Consell de cara al complicado proceso negociador. El ministro de Hacienda subrayó, durante una mesa redonda sobre estabilidad presupuestaria y empleo del cónclave, que para que haya una nueva financiación autonómica y local hace falta un acuerdo entre las Administraciones, algo que no se consigue a base de hacer «reclamaciones públicas todo el día» ni «a base de llorar». Añadió que estas actitudes son a las que están acostumbrados algunos políticos valencianos. Pese a este ataque, no obstante, Montoro también reconoció que la reforma del sistema «nace a petición del presidente socialista de esta comunidad autónoma» y que ya es «una prioridad para todos».

El ministro de Hacienda se comprometió a abordar la cuestión de aquí a final de año. El dirigente popular destacó que el Gobierno de España está en minoría en el Congreso, y por ello no puede hacerlo solo, sino con otros partidos y con los gobiernos autonómicos. «El compromiso tiene que ser de todos», manifestó. «Nosotros no arrancamos campañas parciales que traten de ser reivindicativas frente a nadie», aseveró el ministro quien añadió que tienen la «obligación» de «pensar en toda España».

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno, ya había establecido las pautas que luego amplió el máximo responsable de las cuentas públicas. La mano derecha de Rajoy aseguró que había llegado el momento «de poner encima de la mesa el debate de la financiación autonómica».

La vicepresidenta recordó, en una mesa redonda que analizó las conclusiones de la Conferencia de Presidentes del pasado enero, que una de las principales resoluciones de ese encuentro fue la necesidad de retomar el debate del modelo de financiación.

La dirigente popular no dudó en recalcar que este es uno de los «aspectos clave» para la Comunitat y señaló que ya se ha presentado un informe de la comisión de expertos, por lo que consideró que ahora es el momento de ponerse a elaborar una propuesta. Ese documento, no obstante, descarta una de las reivindicaciones del Consell, una quita sobre la deuda histórica que permita a la región volver a financiarse en los mercados.

Para la vicepresidenta es necesario «trabajar muy intensamente» para llegar a un acuerdo de estas características en el que existen diferentes intereses de las comunidades autónomas. Una situación que implica no sólo que se pongan de acuerdo los diferentes partidos políticos políticos sino también las administraciones. «¿Es posible este cambio? Sí », subrayó Sáenz de Santamaría, quién quiso dejar claro que este nuevo de modelo tiene que ser «un objetivo compartido» por toda España.

El eurodiputado Esteban González Pons elaboró un discurso en clave europea, pero no se olvidó de su particular análisis de la situación que vive la Comunitat. Tras comentar los riesgos del Brexit, la crisis de los refugiados e incluso la distancia entre EE UU y Europa tras la llegada de Trump al poder, aterrizó en asuntos más locales, como el de la financiación de la Comunitat. Aprovechó para criticar con dureza la actitud del Gobierno de Puig, que calificó de «populista». La manifestación, sobre la que no hay fecha y podría ser en noviembre, supondría salir a la calle «sabiendo que detrás vas a tener esteladas y banderas republicanas es emprender el mismo camino que está conduciendo a Cataluña a la frustración». Así, recomendó al jefe del Palau que debería estar trabajando en los despachos.

Eva Ortiz, coordinadora del PPCV, reivindicó por la mañana la ayuda de Rajoy para mantener a la Comunitat en pie gracias a las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómico.