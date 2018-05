Gloria Marcos, sobre Morera: «No se puede ir al Senado a decir tonterías» La excoordinadora de EU y miembro del CVC, Gloria Marcos. / MANUEL MOLINES La excoordinadora de EU critica al dirigente del Bloc tras comparecer por la financiación de su partido en 2007 y afirma que «fuimos los únicos con la contabilidad en 'a'» BURGUERA VALENCIA. Martes, 15 mayo 2018, 00:33

Gloria Marcos, excoordinadora de Esquerra Unida, no estuvo pendiente el viernes pasado de la comparecencia del presidente de Les Corts y del Bloc, Enric Morera, en el Senado. Fue al día siguiente, cuando vio en prensa que el líder nacionalista se dedicó a desviar hacia EU la responsabilidad sobre las cuentas por las que su partido ha acabado investigado en los juzgados, cuando Marcos se dio por aludida... ofendida e indignada. Para la exdiputada, actualmente miembro del Consell Valencià de Cultura, la intervención de Morera «no tiene sentido», dicho suavemente. Aunque en realidad y en crudo, para Marcos, lo que hizo el dirigente del Bloc en la Cámara Alta fue decir «tonterías».

«Lo que no puede ser es que te llamen para ir al Senado y vayas allí a decir tonterías», señaló la excoordinadora de EU, quien recuerda que «nosotros (por Esquerra Unida) fuimos los únicos que trabajamos con toda la contabilidad en 'a'», en referencia a unas elecciones, las de 2007, que están resultando especialmente controvertidas. Primero el PP, y ahora PSPV y Bloc, han visto cómo su actividad en los comicios de hace una década han acabado investigada en los juzgados por la posibilidad de que diversos gastos electorales de los partidos acabasen pagados por empresas privadas.

«Cuando te preguntan por unas facturas concretas sobre tus gastos en las elecciones no puedes decir que era cosa de EU. Formábamos una coalición para las elecciones autonómicas, pero en las locales cada uno iba por su cuenta, e incluso en las de la Generalitat, Esquerra Unida coordinaba unos gastos mínimos comunes y luego cada partido hizo lo que consideró conveniente. Lo más curioso es que ellos jamás liquidaron esos gastos comunes, no se hicieron cargo de ellos», rememora Marcos.

La excoordinadora de EU recuerda que «ellos hicieron cosas por su parte, como todo lo relacionado con 'Adeu PP', y recuerdo ir por la Malvarrosa y ver avionetas que pasaban por la playa con publicidad de ellos. Ahora resulta que están investigando una serie de facturas del Bloc ¿y qué tiene que ver Esquerra Unida con eso? A nosotros no se nos está investigando, y no me parece bien querer poner en marcha el ventilador para dar la sensación de que todos somos iguales. No tiene sentido».

Empresas dudosas

«Jamás un solo euro gestionado por EU fue destinado a gastos de otro tipo ni trabajamos con empresas dudosas», explicó Marcos, en relación a Crespo Gomar, la empresa salpicada por la investigación judicial por sus trabajos con PSPV y Bloc. «No me parece bien que se introduzca la sospecha sobre lo que nosotros hacíamos. Es una falsedad. El Tribunal de Cuentas jamás hizo referencia a nada relacionado con EU en ese tiempo. Hicimos una campaña financiada por las cuotas de la militancia y la aportación de los cargos públicos. En nuestro caso no había más que lo que había», recalcó ayer Gloria Marcos.

El presidente de Les Corts señaló hasta en tres ocasiones en el Senado a EU como la responsable de las cuentas autonómicas de aquella coalición con la que el Bloc concurrió a las autonómicas de 2007. La financiación de aquellas elecciones es la que se investiga en cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, y las formaciones investigadas son el PSPV y el Bloc, no EU.

El senador del PP que interrogó el pasado viernes a Morera pidió al presidente del Bloc que enumerara las fuentes de financiación de aquella coalición, Compromís pel País Valencià. Tras indicar que estaba integrada por EU, el Bloc, Verds y Esquerra Republicana, Morera afirmó que «el administrador de la coalición a las autonómicas era EU» y que las aportaciones a la campaña eran las que hacían los partidos de acuerdo a las de sus militantes, además de subvenciones públicas por tener representación en distintas instituciones públicas.

«Entiendo que si queremos profundizar tenemos que hablar con EU», expuso el senador del PP, Luis Aznar. «Es que el administrador era EU, como figura en la documentación que se entregó al Tribunal de Cuentas», dijo Morera. Aznar preguntó a Morera si recurrieron a créditos bancarios. «No lo recuerdo, pero no creo. Vuelvo a repetir que la responsabilidad de la administración era de EU», insistió por tercera vez.