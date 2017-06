La gestora socialista se despide sin el reconocimiento del partido Javier Fernández, junto al portavoz de la gestora, Mario Jiménez, y Ascensión Godoy ayer durante la última reunión. / Eva Ercolanese/efe El presidente del órgano, Javier Fernández, renuncia a hacer el habitual discurso político del líder saliente en el 39º Congreso Federal P. DE LAS HERAS madrid. Miércoles, 7 junio 2017, 00:17

Sin discurso de despedida. Sin el reconocimiento general que, probablemente, esperaban sus componentes hace apenas unos meses, cuando soñaban con 'rescatar' al PSOE y dejarlo en manos de Susana Díaz. La gestora presidida por Javier Fernández celebró ayer su último encuentro en la sede del partido con toda la discreción posible y sin la más mínima declaración pública.

En el encuentro, al que sólo faltaron el balear Francesc Antich y el valenciano José Enrique Muñoz, se hizo un balance positivo de lo puramente administrativo: la disminución de la deuda y el aumento del número de militantes desde que la dirección interina se puso al mando del PSOE en el convulso Comité Federal del 1 de octubre. También se habló de asuntos técnicos como que la propia gestora y aquellos que fueron contratados a raíz de su llegada cesarán el día 16, cuando se constituya la Mesa del 39 Congreso Federal. Pero no hubo pronunciamiento político.

Javier Fernández tampoco tiene previsto, de hecho, elevar informe de gestión al cónclave ni hablar ante el plenario. Es un hecho novedoso porque habitualmente los secretarios generales salientes o, cuando los ha habido, los presidentes de una comisión gestora sí acostumbran a dirigirse a los delegados en la sesión de apertura de los congresos federales. El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, encargado de liderar la dirección interina del partido tras la dimisión de Joaquín Almunia, lo hizo en el 2000. Pero el presidente asturiano entiende que en este caso no procede.

Es cierto que la situación no es la misma que entonces. Esta es la primera vez que el congreso se convoca con un secretario general ya elegido. Ni siquiera en 2014 fue así. En aquella ocasión, las primarias no tenían carácter vinculante y hasta que los delegados no ratificaron el voto de los militantes, Pedro Sánchez no pudo ser considerado oficialmente líder del PSOE. Ahora lo es de pleno derecho, aunque aún no tenga ejecutiva con la que ejercer.

Fernández, que ya dio un paso atrás antes de las primarias y ha evitado cualquier comparecencia ante los medios, asumió desde el primer momento que ahora la iniciativa y la orientación política del PSOE corresponden a Sánchez. Ambos coincidieron en que ha de ser así en la tensa reunión que celebraron una semana después de que las bases emitieran su voto.

Desde entonces, sólo ha habido entre la gestora del partido y el equipo del secretario general encuentros de carácter técnico para asumir la organización del congreso. Ni siquiera en este último día hubo una despedida cortés por parte de los ganadores.