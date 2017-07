La Generalitat recurrirá al Supremo la suspensión del recorte de concierto de Bachiller Manifestación contra los recortes del 6 de mayo. / manuel molines El Tribunal Superior de la Comunitat ordenó ayer mantener los fondos públicos en La Purísima y el Domus para evitar daños a los centros y las familias EFE Valencia Jueves, 13 julio 2017, 15:35

La Generalitat recurrirá al Tribunal Supremo por la concesión cautelar de conciertos de Bachillerato a dos centros privados, La Purísima de València y Domus de Godella, y velará para que abonen los 1,1 millones de euros para concederles de forma cautelar los conciertos los próximos cursos.

Según un comunicado de la Generalitat, el Gobierno valenciano "no comparte los motivos de la resolución" del Tribunal Superior de Justicia valenciano "con respecto a conceder de forma cautelar el concierto de Bachillerato de los centros La Purísima-Franciscanas de València e Institución Cultural Domus de Godella".

La Generalitat velará para que se asegure que los centros abonan la cantidad económica estipulada por el tribunal que les permitiría tener los conciertos en Bachillerato, más de 539.000 euros en el caso de La Puríssima y más de 545.000 en el del Domus.

"Eso es el que cuesta a los valencianos la existencia de estos conciertos no necesarios, que duplicarían los recursos económicos invertidos por la Generalitat, ya que la oferta de escolarización a sus zonas está cubierta con los centros públicos y concertados a que aseguran ya un servicio educativo suficiente", añade el comunicado.

La Generalitat "no está en contra de los centros educativos concertados. Estos son necesarios siempre que la red educativa pública no cubra las necesidades de escolarización. Es por eso que la Administración tiene concertado un 20 % del enseñanza no obligatorio como el Bachillerato", agrega la nota.

Según el Gobierno valenciano, "la Generalitat, allá donde hay que concertar, pone todos los recursos necesarios a los centros privados concertados para garantizar la calidad educativa que se merecen nuestros niños".

Estos centros "automáticamente pasan a ser tratados por la Administración como los centros públicos, ya que la máxima prioridad es asegurar al alumnado valenciano la educación de calidad que se merece".

En total se ha realizado la concertación de Bachillerato en un 86,2 % de los casos de solicitudes de centros educativos privados por necesidades de escolarización.

Los centros que han obtenido una mayor baremación son los que se ha concedido el concierto, y aquellos que han quedado en las últimas posiciones, como el Institución Cultural Domus o La Purísima, no han sido concertados, según el comunicado.

Con la regulación de los conciertos educativos en la enseñanza, la Generalitat considera que, por primera vez, se pone orden a "arbitrariedades de concertación y una falta absoluta de criterios objetivos y transparentes que determinaron las necesidades de concertación con respecto a las necesidades reales de escolarización".