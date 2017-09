El gasto comprometido del Consell sigue creciendo y supera los 50.000 millones Ximo Puig. / LP La cuenta general del año 2016 revela que los pagos efectuados fuera del presupuesto sobrepasaron los 500 millones F. M. Valencia Miércoles, 20 septiembre 2017, 20:57

La conselleria de Hacienda se ha decidido finalmente a hacer pública la cuenta general de los Presupuestos de la Generalitat correspondiente a 2016. El voluminoso informe que contiene la información del cierre presupuestario correspondiente al último ejercicio -y cuyo resumen anticipó el titular de Hacienda Vicent Soler a finales de junio- permite concluir que la llegada del tripartito al Consell no ha alterado de forma sustancial la filosofía que inspiró la gestión financiera durante la etapa del PP: la 'cuenta 409', la que define las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, sigue ocupando un volumen significativo -supera los 500 millones de euros-, y el gasto comprometido a ejercicios futuros, el que el Consell tendrá que atender durante los próximos años, continúa engordando y ya sobrepasa los 50.000 millones de euros.

La información alude al ejercicio de 2016, el primero cuya gestión corresponde de manera íntegra al Consell que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra. En junio, ante los medios de comunicación, Soler explicó que el ejercicio presupuestario se había cerrado con 2.636 millones de pérdidas. Eso sí, remarcó que el Ejecutivo actual tuvo que cargar con 2.383 millones «por provisiones y compromisos con incidencia en el gasto que dejó pendiente el anterior Consell»; es decir, el PP. El apunte suponía achacar a los populares el 90% del balance negativo anual.

De esos 2.383 millones de mochila que el Consell actual achacó a la gestión de los populares se dividía en ayudas por la vivienda no otorgadas (103 millones), la deuda de Feria Valencia (488 millones), de la SGR (305 millones), los convenios con universidades (372 millones), obras ejecutadas entre 2006 y 2008 (128 millones), material sanitario adquirido entre 2002 y 2008 (95) provisiones para la construcción de colegios (48), el ajuste al valor real en la participación en entes del sector público (406 millones) y provisión por la deuda a largo y corto plazo (398 millones).

Soler no aportó, no obstante, otros datos que figuran en el informe y que hacen referencia a la situación de las arcas autonómicas. Uno de los más significativos es, precisamente, el que hace referencia a los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, es decir, el gasto que el Consell se ha comprometido a atender a lo largo de los próximos años. Bajo el Gobierno del PP, los sucesivos consellers de Hacienda recurrieron en no pocas ocasiones a engordar la partida de gastos a futuro, con el objetivo de acometer inversiones y servicios sin verse sujetos a la anualidad presupuestaria. La práctica recibió no pocas críticas de los grupos de la oposición, que en no pocas ocasiones censuraron a los populares por una práctica que en alguna ocasión se vino a comparar con las compras mediante tarjeta de crédito, «y el que venga detrás, que pague».

La progresión de gastos comprometidos a ejercicios futuros resulta imparable. En 2015, la cuenta general reveló que la cifra de pagos pendientes superaba los 47.400 millones de euros. La cuenta general de 2016, por su parte, eleva ese dato hasta los 50.193 millones. Prácticamente 2.800 millones de euros más que doce meses antes. Tal y como revela la información aportada por la conselleria de Hacienda, una buena parte de ese gasto, más de 37.000 millones, tendrá que atenderse a partir del ejercicio de 2019, de manera que, como ya ocurrió en 2015, el Ejecutivo que salga de las elecciones autonómicas volverá a tener que soportar la pesada carga de unos compromisos de gasto muy superiores a la cuantía anual de un presupuesto autonómico.

Cuenta 409

Otro de los indicadores a tener en cuenta en el cierre económico del año viene de la mano de la famosa 'cuenta 409', que es la que hace referencia a los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto -gastos realizados y que no tenían cobertura en el presupuesto- y que históricamente han sido denominados de forma coloquial como facturas en los cajones. La cuenta general incluye en ese epígrafe gastos que superan los 510 millones de euros. Los tres componentes fundamentales de este concepto son 203 millones de gastos pendientes con Ciegsa por infraestructuras educativas, 109 millones de gastos de personal sanitario de los meses de noviembre y diciembre y 97 millones en intereses de demora pendientes de aplicar al presupuesto.

La cuenta general revela que la ejecución del capítulo de inversiones reales se quedó en el 50% -en fase de obligación reconocida- y que las transferencias de capital alcanzaron el 66%.

El titular de Hacienda ha venido insistiendo en que sin un cambio en el sistema de financiación autonómica, la administración autonómica «es imposible gobernar».