García, frente a las quejas de Puig: «Mi candidatura no es una apuesta personalista, sino un proyecto colectivo» Rafael García, en el centro, el sábado en el congreso federal del PSOE. / LP El aspirante a la Secretaría General del PSPV considera que su propuesta no debilita al presidente de la Generalitat BURGUERA / EUROPA PRESS Domingo, 18 junio 2017, 20:10

Rafa García, alcalde de Burjassot y aspirante a disputarle a Ximo Puig la secretaría general del PSPV, acaba de llegar de Madrid a su casa y dentro de unos minutos celebrará un acto en su localidad para estrenarse en público, ante los suyos, como candidato virtual. Tiene previsto oficializar su candidatura en la sede del partido mañana. Durante todo el fin de semana ha participado muy activamente en el Congreso Federal que ha ratificado a Pedro Sánchez como el líder del PSOE, y en el que García ha integrado la mesa que dirigió el cónclave, un lugar privilegiado, un espacio de protagonismo que augura el respaldo de Ferraz al joven alcalde socialista.

"He querido esperar a que acabase el Congreso porque el protagonismo en Madrid no debía ser para nosotros. Ahora se abre otro escenario, el autonómico, y es momento de preparar un congreso que se convocó de manera muy precipitada teniendo en cuenta que entre mañana y pasado se cierra el plazo para presentar las candidaturas y luego se nos da diez días para recoger avales. Todo esto ha obligado a precipitar los acontecimientos", señala García a LAS PROVINCIAS.

Frente a las quejas del propio Puig, que esta mañana consideró que una candidatura alternativa a la suya es un modo de debilitarle a él y al PSPV, García considera que su candidatura "no es una apuesta personalista, no es un proyecto personal, sino colectivo. No creo que se debilite la figura de Puig como presidente, del que estamos orgullosos todos los militantes del PSPV. Pregúntele a cualquier socialista valenciano, que ninguno tiene duda, pero es que el partido debe cambiar porque la sociedad también lo ha hecho, y hay que adaptarse. Ser y estar en el PSPV no se trata de militantes que pegna carteles y pagan sus cuotas. La gente pide participar en las decisiones orgánicas. Hay que revitalizar el PSPV. Somos conscientes de la gran labor de Puig al frente de la Generalitat, del esfuerzo que hace él y su equipo, pero el partido también necesita un cambio de gran calado".

«Ola de ilusión»

El alcalde de Burjassot, en declaraciones a Europa Press, ha expresado su intención de dirigir el PSPV-PSOE para que la "ola de ilusión de la militancia y la gente" a nivel nacional "tenga su traslación en la Comunitat Valenciana". Por ello, ha ratificado que esta semana hará efectiva su candidatura para disputar la secretaria general del PSPV al 'president' Ximo Puig, de cara al Congreso que celebrarán los socialistas valencianos a finales de julio.

Rafa García ha celebrado que el 39 Congreso del PSOE de este fin de semana ha sido un cónclave "muy potente y muy reforzado, en la línea de Pedro Sánchez", que le ha nombrado como secretario de actas de la Mesa.

Tras destacar el respaldo de los compañeros de la Ejecutiva y las propuestas "valientes" alcanzadas en las comisiones --entre las que ve prioritaria la de "profundizar en el federalismo"--, el aspirante a liderar el PSPV ha subrayado que "todos los procesos empiezan por el Congreso Federal".

"Debemos de ser capaces de estar a la altura", ha manifestado, porque cree que "la militancia y la sociedad tenían unas expectativas muy importantes". En definitiva, que llegue a la Comunitat y al PSPV "esa ola que se ha iniciado con ilusión".

Para conseguirlo, García ha defendido su candidatura, que hará pública este lunes 19 de junio en una rueda de prensa tras "un tiempo valorándolo". Su apuesta se centra en "trabajar en el cambio, sentirse orgulloso de ser socialista y plantear propuestas reales que ilusionen a la gente".

"Apuesto por revitalizar el partido, que tiene una importancia capital. El PSOE vivía una época de letargo y ahora se ha despertado gracias al poder de la gente", ha ilustrado.

PIDE "REFORZAR" LA GENERALITAT

El primer edil de Burjassot ha incidido en la "situación complicada" por la que atraviesa la Generalitat Valenciana en el conjunto de España y ha abogado por "reforzar la institución". Para ello, ve necesario que "el presidente --Ximo Puig-- se dedique en exclusiva a reforzar el buen trabajo que se está haciendo, ese cambio desde el Partido Popular que está significando un cambio en las políticas".

Tanto él como el resto de socialistas pueden presentar sus candidaturas para liderar el PSPV durante este lunes y martes, antes de que el miércoles 21 de junio comience la recogida de avales que finaliza el domingo 2 de julio. La votación interna llega dos semanas más tarde, el domingo 16, antes del Congreso del último fin de semana de julio.

Para Rafa García, se trata de "un calendario muy apretado". "Se ha planteado un Congreso exprés y hay que trabajarlo", ha aseverado.