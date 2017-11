Un fundador de CEPS arremete contra la senadora podemista por Valencia La senadora Pilar Lima. / Jesús Signes La pablista Pilar Lima defiende a Maduro y el exdiputado del partido morado Rubén Martínez Dalmau le acusa de ignorar la situación real en Venezuela J. MOLANO VALENCIA. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:09

«País democrático y además con un par...». Así definió a Venezuela en un tuit la senadora de Podemos por Valencia Pilar Lima. Lo hizo en el contexto de la entrevista que le hizo Jordi Évole al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y que se emitió el pasado domingo en televisión. «Cuando la intoxicación mediática sobre Venezuela hace mella en quien menos lo esperas. Para entender qué ocurre leería 'Las venas abiertas de América Latina', una mirada al pasado para entender el presente», añadió la dirigente del partido morado.

Lima recomendó la obra de Eduardo Galeano y además le dio una bofetada dialéctica al periodista catalán, de esas de las que se había hartado de repartirle él al máximo dirigente venezolano durante la charla que tuvo de fondo la diatriba de si Venezuela es hoy una dictadura.

Évole no fue el encargado de responder a Lima, afín a la corriente de Pablo Iglesias dentro del partido que representa, aunque sí lo hizo Rubén Martínez Dalmau, reconocido errejonista y uno de los creadores de CEPS, fundación que se vinculó a Podemos porque algunos miembros de su consejo ejecutivo pasaron a ser dirigentes del partido morado. Incluso se llegó a vincular a la institución con una supuesta financiación encubierta por parte del gobierno venezolano con el fin de implantar el chavismo en España.

El abogado define como «mucho más grave» la defensa del madurismo que hace la dirigente

«Afirmar que en Venezuela hay democracia es desconocer las verdaderas condiciones en las que vive el pueblo venezolano desde la llegada del madurismo», escribió Martínez Dalmau, enervado por el intento de manchar el legado de Hugo Chávez al compararlo con Maduro, y agregó que eso «es mucho más grave si lo afirma una compañera y senadora como Pilar Lima; un pensamiento impulsivo difícil de comprender».

La podemista supo encajar la crítica y, a pesar de haberse tomado la licencia de dar una lección en la red social sobre el asunto, reconoció no ser muy ducha en la situación venezolana: «Me refería más al contexto de América Latina teniendo al norte a EEUU. No es fácil. Solo conozco lo que cuentan los medios aquí. Y si no es una democracia, ¿qué es? Pero tomo nota. Gracias».

Martínez Dalmau es licenciado en Ciencias Políticas y su carrera profesional se ha desarrollado en gran parte en Sudamérica. Para él, tal como reconoció a este periódico tras ser preguntado sobre Venezuela, el país se ha convertido bajo el régimen de Nicolás Maduro en «un Estado autoritario desde que utiliza la represión para abortar cualquier pensamiento contrario, desde que utiliza el fraude electoral para que el madurismo gane elecciones, desde que aumenta la pobreza al mismo tiempo que la corrupción y desde que convoca a una asamblea constituyente con la única participación del madurismo y con la voluntad de perpetuarse en el poder».

Martínez Dalmau denuncia que el país sudamericano se haya convertido en «un Estado autritario»

El letrado fue escogido diputado al Congreso por la lista de Compromís-Podemos en Alicante en los comicios de diciembre de 2015, pero renunció a repetir en las generales del junio del año siguiente. Además, el también profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València fue la apuesta personal del anterior secretario general y portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel -también errejonista- para ocupar una plaza en el Consell Jurídic Consultiu. Sin embargo, este acabó por renunciar cansado de esperar a que se desbloqueara la elección de los miembros que debía aprobar Les Corts. Adquirió otro compromiso profesional, aunque el PP nunca vio con buenos ojos aceptar que uno de los creadores de la fundación que se ligó al chavismo formara parte del órgano consultivo.

El partido morado, al final, se decantó por Joan Carles Carbonell, que que sí pasó el filtro de los populares y fue escogido para formar parte del Jurídic, que preside por primera vez en su historia una mujer, Margarita Soler.