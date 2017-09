Font de Mora niega que los sobrecostes de Ciegsa asciendan a 1.000 millones El vicepresidente de Les Corts y exconseller de Educación Alejandro Font de Mora. / damian torres El exconseller de Educación destaca que la empresa pública estuvo sometida a cuatro controles anuales durante su mandato A. CERVELLERA/ EFE VALENCIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:56

Alejandro Font de Mora, exconseller de Educación y actual vicepresidente de Les Corts, asistió ayer a la comisión de investigación de las actividades de la empresa pública Ciegsa para dar explicaciones acerca de su gestión cuando era el responsable de Educación. Una comparecencia en la que Font de Mora destacó que los 1.000 millones que se atribuyen a los sobrecostes derivados de la actividad de Ciegsa son «una falsedad». Para el exconseller de Educación este concepto, unido al de barracones, «son palabras inventadas que se han demonizado».

El vicepresidente de Les Corts dejó claro durante su comparecencia que no comparte la cifra de 1.000 millones y señaló directamente a Vicent Soler, conseller de Hacienda, y a Vicent Marzà, conseller de Educación, como los artífices de esta «falsedad» que cree que tiene como objetivo «intoxicar a la opinión pública». Font de Mora, citando el informe de Ignacio Pérez (viceinterventor general de control financiero), cifró en 309,8 millones los sobrecostes, un 19% de aumento respecto al importe de adjudicación, lo que está «dentro de los límites legales de lo que marcaba la legislación vigente», subrayó. Una suma que justificó por el hecho de que durante la construcción de los 400 centros educativos que tuvieron lugar bajo su mandato se produjeron diferentes imprevistos.

Font de Mora, preguntado por los mecanismos de control de Ciegsa, incidió en que cuando asumió el cargo de conseller quiso realizar un informe de situación pero este fue finalmente frenado ya que existían otros textos similares. Durante los siete años al frente del departamento se realizaron quince auditorías externas, treinta informes de intervenciones y doce informes de sindicatura, lo que hacía que hubiese una media de cuatro evaluaciones anuales. Unos análisis financieros que recalcó que «nunca» encontraron una infracción grave o muy grave. El dirigente popular si que admitió que podían aparecer «irregularidades» pero éstas siempre eran sobre temas menores, un hecho que aseguró que se da en cualquier administración pública.

El exconseller subrayó que siempre obró «convencido de la legalidad» y recordó que durante su mandato tuvo que hacer frente a una gran expansión demográfica en la Comunitat que derivó en la necesidad de agilizar la apertura de centros educativos públicos. Font de Mora indicó que sí que «hubo problemas y cuestiones que se han señalado» pero consideró que cumplió con las expectativas de gestión que se le encomendaron.

Sobre la situación de Máximo Caturla, que ejercía como secretario autonómico y está imputado en la pieza principal de Ciegsa, Font de Mora manifestó que «mantuvo todo el equipo» de la conselleria cuando accedió a su cargo, ya que este ya estaba formado.

Ciegsa fue «eficaz»

El exvicepresidente del Consell Víctor Campos también compareció ayer en la comisión de investigación de Ciegsa. Para Campos la entidad fue un instrumento «eficaz y positivo» porque permitió la construcción de más de 600 centros educativos, que es donde, según remarcó, está «el coste» de la empresa pública.

Campos incidió durante su comparecencia en no saber qué hacía ante la comisión, pues según manifestó «no estaba en Ciegsa, no tenía ninguna capacidad de influencia en las decisiones, no mantenía relaciones con Ciegsa para debatir ninguna adjudicación» y no se le consultaba «ningún cambio en la estructura de Ciegsa». En breves explicaciones ante las cuestiones planteadas por los diferentes grupos parlamentarios, afirmó que los colegios construidos beneficiaron a «decenas de miles» de estudiantes, padres y profesores, con «un coste que está ahí, en las paredes, en los colegios, en el mobiliario, les guste o no a los que quieren decir que no está ahí».