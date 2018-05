El fiscal no ve indicios para investigar a Fuset por el accidente de Viveros El ministerio público considera que en este asunto no puede tener responsabilidad simplemente por ocupar un cargo A. RALLO VALENCIA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:25

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, afronta con más tranquilidad la investigación que actualmente mantiene abierta un juzgado de Valencia por el accidente mortal durante el montaje de una grada en Viveros para los conciertos de Julio. Los familiares del operario fallecido habían pedido la citación del edil como investigado. El titular del juzgado, no obstante, pidió un informe al fiscal antes de pronunciarse. Y el ministerio público no ve motivos para llamar a declarar al cargo de Compromís. Sostiene que no se le puede exigir una responsabilidad penal por el simple hecho de tener un cargo político y menos en un asunto como este, en el que la contratación que ahora se ha visto cuestionada no depende directamente de su departamento, es decir, no tuvo una labor ejecutiva en el evento. El Ayuntamiento es el propietario de la Feria de Julio, aunque no interviene en el montaje y organización.

Inspección de Trabajo propuso una sanción de 120.000 euros por infracciones graves de las dos empresas de Madrid que montaron las gradas. En cambio, no propuso ninguna multa para los empresarios de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana cuya labor, según han defendido, sólo consistía en negociar con los artistas. En cualquier caso, el expediente administrativo está parado a la espera de cómo se resuelva el caso en la vía penal. La última decisión del juez tras recibir el informe del fiscal ha sido dictar una providencia en la que solicita las pólizas de los seguros a todos los implicados, tanta a las empresas como al Consistorio. Este año, tras el suceso del pasado ejercicio, se ha prescindido de las gradas para los conciertos.