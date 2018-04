El fiscal se basó en dos causas de la etapa del PP para archivar el caso de Oltra Mónica Oltra comparece en rueda de prensa en Les Corts. / efe El ministerio público recuerda en su informe supuestos similares a los denunciados en el proceso de FGV y de la Conselleria de Sanidad A. RALLO Valencia Jueves, 26 abril 2018, 19:08

El fiscal Anticorrupción que archivó la investigación a Mónica Oltra justificó el sobreseimiento de las pesquisas con dos casos similares que se habían planteado en la etapa de Gobierno de los populares. Así, para el fraccionamiento de contratos, el ministerio público recordó un supuesto similar que se dio en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con Marisa Gracia. Llama la atención que fue la actual vicepresidenta la que desde la oposición trató de ampliar la investigación contra la exgerente. Esta nueva vía fue archivada tras un informe de la Intervención de la Generalitat en la que se concluía precisamente que el mero fraccionamiento no es delictivo.

Anticorrupción no ve en Oltra una manifiesta voluntad de vulnerar la legislación administrativa

La denuncia del PP contra Oltra por los contratos en la limpieza de centros residenciales obligó a citar al interventor de la Generalitat que había puesto reparos a la actuación de la titular de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. «La advertencia consistía en decirles que debían hacer un contrato para todas las residencias o bien uno por centro», indicó al fiscal. Explicó que esta situación puede deberse a que el contrato está «en trámite» o «en la lista de espera» debido a la «saturación» en el departamento.

El fiscal, tras este testimonio y el análisis de la documentación que la propia Conselleria envió al instructor de esta fase prejudicial, no ve «acreditada» la existencia de una manifiesta voluntad de vulnerar la legislación administrativa. Se trataba, más bien, de mantener la actividad ante la saturación del servicio de contratación de la conselleria.

La fiscalía justifica las actuaciones de la consellera en la necesidad de presentar un servicio

El otro punto controvertido de la denuncia eran los procedimientos de enriquecimiento injusto. Estas prácticas consisten en prorrogar el servicio que presta una mercantil una vez ha finalizado el contrato pese a que no ha salido el nuevo a licitación. Respecto a esto, el interventor precisó que se trataba de la gestión de las residencias, un sistema que estaba recurrido en los tribunales. Por este motivo, hasta que no hubiera una resolución no se podían «arriesgar» a sacar un nuevo procedimiento. Se opta por esa figura para «continuar prestando un servicio esencial y no con un ánimo de vulnerar la normativa administrativa». Este mismo criterio fue el que se siguió en su día al archivar unas diligencias de investigación de la Conselleria de Sanidad durante el periodo de 2011-2014. El departamento, entonces en manos de Manuel Cervera, también abonó facturas en esas mismas circunstancias, sin que constara expediente previo.

El delito de prevaricación, por el que se abrieron estas diligencias, sin más resulta complicado que progrese en una investigación judicial. Para que esta hipótesis se consolide es necesario un plus en la actuación, como pudiera ser la acción premeditada de eludir la ley y que con ella y de manera deliberada se estén perjudicando los intereses públicos. O que el anterior ilícito aparezca vinculado a otras cuestiones como pudiera ser una malversación, el interés directo en favorecer a un tercero con las decisiones del político. Sin embargo, sin estos condicionantes, el asunto difícilmente pasará de la esfera administrativa.