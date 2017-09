La nueva financiación dejaría 741 millones más al año en la Comunitat Valenciana Reunión de la comisión de seguimiento del Pacto por la Financiación. / Efe Un informe de Fedea estima que la valenciana será la segunda región que más mejorará sus ingresos LAS PROVINCIAS Martes, 5 septiembre 2017, 12:57

La Comunitat Valenciana obtendría 741 millones de euros más al año con el nuevo sistema de financiación autonómica, según un estudio elaborado por Ángel de la Fuente, el prestigioso economista considerado como uno de los asesores de cabecera del Ministerio de Hacienda, y que publicó ayer la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

El informe señala en uno de los cuadros elaborados que toman como base las conclusiones de los trabajos del comité de expertos nombrado por el Gobierno para la reforma del modelo que la Comunitat pasaría de recibir 10.398 millones de euros al año -con el modelo en vigor- a 11.139 millones con la estimación del futuro sistema. La diferencia supone una mejora del 7,13%, la segunda más alta de todas las autonomías, sólo por detrás de Madrid, que incrementaría sus ingresos en 1.219 millones, un 8,48%.

Con todo, la mejora de ingresos de la Comunitat Valenciana, según esta estimación, no le permitiría, en términos por habitante, dejar los puestos de cola que ocupa en actualidad. La financiación media española per cápita se situaría, con el nuevo modelo, en 2.411 euros. En cambio, cada valenciano recibiría 2.314 euros, casi 100 menos que la media. En términos per cápita, los valencianos ocuparían el tercer puesto por la cola, sólo mejor financiados que andaluces y murcianos (ambos con 2.273 euros por habitante). La mejor financiación por habitante la mantendría Cantabria, con 2.846 euros por persona, es decir, 532 euros mejor que cada valenciano.