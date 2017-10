Ferran Adrià: «Es el momento de exigir a la Unión Europea que medie» El chef propone escoger «ocho o diez personas de países diferentes» para encontrar una salida al problema catalán EFE Miércoles, 4 octubre 2017, 01:02

valencia. El chef Ferran Adrià manifestó este martes, respecto a la situación que se vive en Cataluña y al desarrollo del 1-O, que «es el momento de exigir a la Unión Europea que medie» en este proceso. Así, defendió que se elija a «ocho o diez personas de países diferentes» del ámbito europeo y que «medien en este problema» para lograr una salida. Adrià se pronunció de este modo en declaraciones a los medios antes de participar en Valencia, junto al alcalde de esta ciudad, Joan Ribó, en uno de los primeros actos de la Primera Semana de la Alimentación y la Salud de la capital valenciana. El chef consideró que en Cataluña se vive «un momento muy triste» y opinó, a continuación, que «es el momento de exigir a la Unión Europea que medie en el asunto».

«Yo soy Europa. Yo luché por querer ser Europa y Europa tiene que estar como mediador. Si no, por qué vamos a estar en Europa», planteó Adrià. En este sentido, el cocinero señaló que «no vale -decir- que no se ha hecho nunca» esto e instó a iniciar una mediación desde el ámbito europeo. «Muchas cosas no se han hecho nunca, pues que lo hagan por primera vez», dijo.

Adrià no se mojó sobre la validez como interlocutores en el proceso catalán del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del Govern, Carles Puigdemont: «Que lo decida alguien externo».