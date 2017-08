Fernando Giner: «Tengo la colección y algunas rarezas de The Velvet Underground» EFE El portavoz autonómico de Ciudadanos es también un friki colono de Star Wars y un apasionado de nadar en mar abierto y pantanos EFE Valencia Sábado, 19 agosto 2017, 12:29

El portavoz autonómico de Ciudadanos y portavoz de la formación en Valencia, Fernando Giner (Valencia, 1964) confiesa en una entrevista a EFE ser fan de The Velvet Underground y tener toda su colección e incluso algunas rarezas, además de ser un friki colono de Star Wars y un apasionado de nadar en mar abierto y pantanos.

PREGUNTA: Le gusta nadar en mar abierto y pantanos. ¿Es más duro ese deporte que afrontar un pleno municipal?

RESPUESTA: (Entre risas) Suele ser más duro un pleno municipal indiscutiblemente. He hecho diez pantanos en España nadando y no se requiere ninguna preparación. Mucha tranquilidad, ponerte a nadar y tener siempre cerca a alguien. Me encanta la combinación de sol, cielo, pinos y agua.

P: ¿Prefiere practicar deporte o verlo en televisión?

R: He practicado mucho pádel y senderismo. Me encanta el contacto con la naturaleza y lo más bonito del senderismo es estar en un parque natural y encontrarte de imprevisto con algún animal. En Los puertos de Beceite me encontré una familia de cabra hispánica.

P: En la música, ¿es un forofo de..?

R. The Velvet Underground, al que llegué por el disco de Lou Reed "Rock and Roll animal" y descubrí una música de los años 60 que creo que ha sido lo más vanguardista que ha existido. Solo se vendieron 30.000 copias del primer disco de The Velvet pero se crearon 30.000 grupos y eso da cuenta de su influencia.

Yo tengo toda la colección y tengo rarezas, discos oficiales, grabaciones e incluso un disco de The Velvet Underground sin los Velvet Underground y una gira por san Francisco. No te digo que las escuche todas pero me gusta tener cosas como fan.

P: Y de música más melódica de los 70, ¿Nino Bravo o Camilo Sesto?

R: Es como elegir a papá o a mamá. Y Juan Bau, ¿qué? Creo que Valencia ha aportado una cantidad de músicos extraordinarios y eso es una prueba más de nuestro talento

P. ¿Y en cine?

R: Soy un friki colono de Stars Wars. Significa que el friki es mi hijo Fernando y yo por él. Llegué a Star Wars por la 3, la vi y lo entendí todo y estuve apuntado hasta en la saga Skywalker en Valencia.

P: ¿Es más de playa o de montaña?

R: Otra vez papá o mamá. Me encanta estar en zonas donde se pueda disfrutar del mar o la montaña pero sin aglomeraciones.

P: ¿Dónde se perdería?

R: Viendo un amanecer en las dunas de El Perellonet o los atardeceres de los arrozales y en la montaña en los Puertos de Beceite.

P: ¿Es cocinitas y tiene plato estrella?

R: Mi madre y mi abuela nos enseñaron a hacer el arroz con costra pero a mí me gusta hacer arroz al horno pero con puchero no con agua. Me encanta coger las costillas de cerdo y las morcillas y hacerlas al principio y pasar un poco el arroz también por la sartén mientras se hace el puchero y luego llevarlo al horno todo junto. Luego tienes verduras, caldo y carne y lo aprovechas todo. El último día, hice hasta ropa vieja.

P: ¿Cuál es su mejor receta para una jornada de descanso?

R: Levantarme muy pronto, ver cómo se despierta la ciudad y como van abriendo los comercios y estar por València como un turista de la ciudad e ir conociéndola pero lejos de la rutina. Luego bajar al cauce del río y ya con el calor, ir a tomarte el aperitivo.

P: ¿Cuál es el mejor regalo que ha hecho?

R: Mi hijo Fernando es poeta y para Papá Noel le editamos un libro con sus poemas, "Trece poemas de amor". No le pusimos ISBN porque no era para vender, hicimos 50 ejemplares para amigos. Ahora va detrás del segundo.