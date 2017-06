Felipe González sí asistirá al 'momento' de Sánchez Miércoles, 7 junio 2017, 00:17

Felipe González es, por el momento, el único ex secretario general que ha confirmado, a través de su portavoz habitual, que asistirá al discurso de Pedro Sánchez como nuevo secretario general del PSOE el próximo 18 de junio. Sánchez quiere contar también con José Luis Rodríguez Zapatero, con quien la relación ha llegado a ser realmente tensa, y con Alfredo Pérez Rubalcaba, pero aún no se les ha enviado invitación formal. El acto de cierre del 39 Congreso Federal estará abierto por primera vez a militantes y no solo a los delegados elegidos para representarlos.