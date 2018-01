Feijóo a Puig: «Debería estar agradecido y no quejarse por la financiación» Feijóo, junto a Isabel Bonig y Eva Ortiz. / Efe El presidente de la Xunta de Galicia recuerda a Puig que el Gobierno le ha condonado 11.000 millones y se ha mostrado partidario de ayudar a las autonomías con dificultades EUROPA PRESS MADRID / SANTIAGO Lunes, 29 enero 2018, 12:06

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado las quejas de gobiernos como el de la Generalitat Valenciana por la financiación que recibe su comunidad cuando el actual gobierno presidido por Mariano Rajoy le ha condonado 11.000 millones de euros en intereses de la deuda, ha dicho, y cuando su partido, el PSOE, fue el que pactó el actual sistema.

"El Gobierno de la Generalitat se lo debería agradecer a este gobierno", ha dicho Feijóo en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid, en el que se ha mostrado partidario de ayudar a las autonomías con dificultades, pero ha pedido a las que han sido ayudadas que lo reconozcan. "Si yo fuera el presidente de la Generalitat Valenciana, estaría más a favor de Rajoy que de Zapatero", ha agregado.

Núñez Feijóo ha defendido que el sistema autonómico no está agotado y que los problemas que pueda tener no son del "coche", sino de quien lo conduce y si respeta o no las normas de circulación, como tampoco el nombre que tenga el modelo, autonómico o federal. "Yo tengo más competencias que un land alemán, si queremos bajar un escaño y llamarlo federal, por un problema de nombres no debería quedar", ha dicho.

Dicho esto, ha asegurado que le sorprenden las críticas de las autonomías socialistas cuando su partido impulsó el actual modelo y cuando el Gobierno actual "entró al rescate" de varias de ellas con fondos de financiación y "condonando intereses". "Es un dato evidente: si Rajoy no hubiese entrado al rescate ni condonado intereses, la mayor parte de los proveedores de la Generalitat Valenciana estarían sin cobrar desde hace años", ha agregado.

Ponerse en el lugar del gestor

Núñez Feijóo ha pedido al Gobierno de Rajoy que haga una propuesta de financiación como si fuera el responsable de gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales, pensando como si fuese un ejecutivo autonómico.

"Si responden así, seguro que su propuesta es adecuada. Si intenta que todos los presidentes autonómicos aplaudan su propuesta, va a tener dificultades", ha advertido.

Ha precisado así que el nuevo modelo no puede apoyarse en una financiación per cápita de los servicios; por ejemplo, en el caso de la sanidad, atendiendo al número de tarjetas sanitarias y no según las características de los usuarios porque una población envejecida gasta más que una joven.

El presidente de la Xunta ha pedido en cualquier caso que la reforma sea pactada entre PP y PSOE o que, de no haber acuerdo, no se apruebe. "O hay acuerdo o no hay financiación", ha insistido, y ha reclamado un "entendimiento" entre las cúpulas de ambos partidos y un consenso entre el Ejecutivo central y los autonómicos sobre la fórmula.

PRESUPUESTOS Y GRAN COALICIÓN

Al hilo de la reforma de la financiación, Feijóo ha recordado que las cuentas de las comunidades autónomas también dependen de que se aprueben nuevos Presupuestos Autonómicos, puesto que de aquí salen las transferencias que reciben, y se ha preguntado a quién conviene la actual situación de bloqueo en la negociación de unas nuevas cuentas.

"¿A quién le interesa que no haya Presupuestos? A España, no. ¿Al PSOE, qué gana el POSE. Tampoco puedo entender qué ganan el PNV o Ciudadanos", ha añadido el dirigente gallego, que ha subrayado que ningún presidente autonómico está contento con la prórroga sino al contrario. Se ha mostrado por ello convencido de que al final se aprobarán nuevos Presupuestos para 2018.

Núñez Feijóo ha aprovechado para defender la gran coalición que se va a reeditar en Alemania, el acuerdo entre los conservadores de Angela Merkel y los socialdemócratas de Martin Schulz. "Ese es el modelo", ha recalcado.