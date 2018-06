Feijóo, por descarte La líder del PPCV, Isabel Bonig, en Les Corts. / damian torres El PPCV evita decantarse en la carrera para suceder a Rajoy pero cree que Cospedal y Sáenz de Santamaría se anularánBonig reúne a sus barones provinciales para poner en valor el peso del número de compromisarios de los populares valencianos JC. FERRIOL MOYA/F. RICÓS VALENCIA. Viernes, 8 junio 2018, 00:20

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, reunió el miércoles a sus barones provinciales para abordar la convocatoria del congreso nacional extraordinario que celebrará el partido el mes que viene, y que se convocará formalmente en la junta directiva del próximo lunes. Los populares de la Comunitat, que después de Andalucía tendrán el mayor número de compromisarios de toda España, es consciente de que ese peso específico puede resultar clave para el resultado del cónclave.

Pero para ello tiene que acudir unido. En esa reunión -una comida en Valencia- Bonig trasladó a sus líderes provinciales la conveniencia de poner en valor la cohesión del partido, como la mejor manera posible de acudir a esa cita. Un PPCV unido, se vino a concluir, estaría en unas condiciones mucho más fuertes de negociar -su apoyo a un candidato o su presencia en la nueva dirección- que si no mantiene una misma posición. Los líderes provinciales vinieron a admitir la conveniencia de ese planteamiento, circunstancia que supone que una amplia mayoría del partido seguirá los planteamientos que marque la dirección regional.

¿Y cuáles son? El PPCV no apoya formalmente a ninguno de los nombres que se vienen barajando como posibles aspirantes a sustituir a Mariano Rajoy, y que en esencia son Alberto Núñez Feijóo y, en menor medida, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. «No se apoya a ninguno, porque ninguno ha dado aún el paso», admitió un dirigente del PPCV que recordó que no será hasta la convocatoria del congreso cuando los aspirantes a la presidencia del partido confirmen sus aspiraciones. Desde Génova se viene intentando, de hecho, que únicamente haya un aspirante a relevar a Rajoy, por más que algún cargo del PPCV admite que tampoco sería un problema que hubiera una pugna abierta por el liderazgo del partido.

La posición de Feijóo sobre la financiación autonómica ha generado algún roce con la cúpula del PPCV

La dirección del PPCV no apuesta formalmente por un candidato aunque su análisis indica que el presidente de la Xunta de Galicia es el mejor colocado en esa carrera. Feijóo no despierta un entusiasmo generalizado entre los populares de la Comunitat, pero los dirigentes consultados por este diario reconocen que los nombres de Sáenz de Santamaría y Cospedal se anulan mútuamente. «Demasiado enfrentamiento larvado y en público y demasiado rencor como para que si una se presenta, no lo haga también la otra», se reflexionó.

Feijóo es, además, el único que puede poner sobre la mesa las mayorías absolutas que ha venido logrando en sus elecciones autonómicas. «Si no hay otro candidato, el apoyo será a Feijóo, casi por descarte», concluyó otro cargo.

En realidad, la relación entre el presidente gallego y la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, nunca ha sido de especial complicidad. Más bien lo contrario. Algunas declaraciones de Feijóo, en especial respecto al debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica -vino a cuestionar la infrafinanciación de la Comunitat y recordó los intereses que los valencianos se ahorraban con el FLA- gustaron entre poco y nada en la plaza de América (sede del PPCV). Algunas fuentes aseguran que Bonig le trasladó al líder gallego su enojo por aquellas declaraciones. Otras fuentes del PPCV dan por hecho que si Feijóo asume la presidencia nacional del partido, sabrá «modular» su posición sobre temas sensibles como el de la financiación.

Otras fuentes del PPCV consideraron en cambio que la apuesta por Feijóo se hace imprescindible por lo que puede suponer de renovación y de «abrir ventanas» frente al actual aparato. Uno de los dirigentes consultados apostó por un congreso con los mínimos cambios posibles -«si acaso la secretaría general además de Rajoy- y otro recordó que el nuevo sistema de votación dificulta que una delegación acuda al congreso con su voto en bloque a un candidato.