La fecha de la solicitud del Principal abre la puerta a revocar el veto a Lo Rat Penat El secretario general junto al presidente de la Diputación. / damián torres La presidencia de la Diputación considera que el informe del secretario general dará la razón a la entidad centenaria valenciana F. RICÓSARTURO CERVELLERA Jueves, 23 noviembre 2017, 00:34

valencia. «No todas las puertas del Teatro Principal están cerradas para Lo Rat Penat. Al menos para este año». Esto es lo que barajan en la Diputación de Valencia, a pesar de que en el pleno celebrado el martes se reiteró la negativa de la representante provincial de EU y encargada de la instalación provincial, Rosa Pérez, en ceder ese espacio a la más antigua institución cultural valenciana para celebrar sus ya centenarios Jocs Florals.

La clave del asunto se encuentra en la fecha en que Lo Rat Penat solicitó a la Diputación de Valencia la cesión de ese teatro. Fue el 28 de abril de este año, tres meses antes de que el pleno de la corporación provincial aprobase la modificación de la ordenanza sobre la que Rosa Pérez se basó para denegar el Principal a Lo Rat Penat. La negativa de Pérez tuvo lugar el pasado 29 de agosto, el día en que entraron en vigor las modificaciones de la ordenanza y cuatro meses más tarde de que la principal y más antigua entidad cultural valenciana solicitase celebrar, de nuevo en ese teatro, sus Jocs Florals.

Las esperanzas de Lo Rat Penat para celebrar sus Jocs Florals de nuevo este año -en sus 140 años de historia solo en unos pocos se ha desarrollado al margen del Principal- llegarán de la mano de un informe del secretario general de la corporación provincial, Boquera Matarredona, que le ha pedido la portavoz del grupo mayoritario de la entidad provincial, Mari Carmen Contelles. La líder provincial popular dejó caer en el pleno del martes que denegar el teatro a Lo Rat Penat podría constituir un delito de prevaricación, precisamente por el baile de las fechas: rechazar la cesión del Principal se realizó cuatro meses después de haberse solicitado y tras modificarse la ordenanza que lo regula.

El PP de la Diputación ya ha advertido de que se podría haber cometido prevaricación Las regines dels Jocs Florals denunciarán el veto «incomprensible» a Lo Rat Penat

Lo de la prevaricación lo tienen muy en cuenta en la cúpula directiva de la Diputación valenciana. No quieren oír hablar de que ese supuesto legal les pueda afectar de forma directa y por ello están dispuestos a cumplir a pies juntillas las pautas que marque el secretario de la institución provincial en el informe que se le ha encargado. Consideran, como apuntó la portavoz del PP, Contelles, que se puede incurrir en prevaricación, ya que no ven muy claro que se adopte una decisión de acuerdo con la modificación del reglamento cuando la petición de uso del teatro se realizó cuatro meses antes de que entrase en vigor esa nueva normativa. Consideran, por tanto, que la resolución de la única diputada de EU debería haberse basado en el anterior ordenamiento.

De ahí que reconozcan la existencia de «un resquicio legal» en este asunto que puede abrir las puertas del Principal de nuevo a Lo Rat Penat, aunque solamente para la actual edición dels Jocs Florals, la 134. Descartan totalmente, en principio, que con la actual redacción de la ordenanza la más antigua institución cultural valenciana pueda seguir celebrando sus Jocs Florals en sucesivas ediciones.

Las mismas fuentes provinciales reconocen, además, que no se puede aplicar de forma retroactiva la modificación de una ordenanza, como al parecer ha sucedido en este caso y tal y como también consideran desde la dirección del grupo del PP.

En la cúpula de la Diputación de Valencia prácticamente dan por hecho que el informe del secretario general de la institución provincial será favorable a los intereses de Lo Rat Penat y, por tanto, en contra de la disposición de la diputada de EU del pasado 29 de agosto. Por ello se muestran más que dispuestos a facilitar el teatro a la institución cultural valenciana a través de una disposición del presidente de la entidad, Jorge Rodríguez, que es quien tiene la potestad legal para hacerlo. Eso sí, será siempre después de que se conozca el informe del secretario general de la institución, sea favorable a los intereses de Lo Rat Penat y que se respete la programación ya establecida en el Principal.

Habitualmente Lo Rat Penat celebra sus Jocs Florals en enero, pero, según indicaron fuentes próximas a la entidad cultural, no tendrían inconveniente en adelantar el acto más antiguo de exaltación de la lengua valenciana, a diciembre. De hecho, el Teatro Principal se encuentra sin actividad teatral abierta al público desde el pasado 18 de noviembre hasta el próximo 14 de diciembre. Desde hoy hasta que se reabran al público las puertas del coliseo provincial restan 21 días, en los que, si el informe del secretario general de la Diputación así lo indica, podría celebrarse los tradicionales Jocs Florals de la más antigua institución cultural de la Comunitat Valenciana.

El entorno de la cúpula de presidencia de la Diputación de Valencia no ha querido rectificar antes a su socia de gobierno, Rosa Pérez, no porque consideren que sea justa y arreglo a derecho su decisión con Lo Rat Penat, sino porque no quieren que públicamente se vean más grietas en el cuatripartito formado por el PSPV, Compromís, Valencia en Comú y EU, aunque a la única diputada provincial que consiguió la coalición de izquierdas en Valencia no la necesiten para mantener la estabilidad del gobierno provincial.

Por otro lado, les Regines dels Jocs Florals de los últimos 32 años, las máximas representantes de estos eventos en los que se ensalza la lengua valenciana, tienen previsto firmar mañana un comunicado para expresar su rechazo a la decisión tomada por la Diputación de Valencia de vetarles el espacio en el que se ha celebrado el acto durante casi 140 años. Una decisión que tachan de «incomprensible».

Por ello, las representantes reclaman a la institución provincial, y en especial al presidente de la misma, Jorge Rodríguez, que reconsidere «esta injusticia y lamentable negativa y autorice la cesión del teatro Principal para la celebración de los Jocs Florals».

Además, las Regines también recalcaron su «apoyo» a Lo Rat Penat y a «su labor cultural en la defensa de las señas de identidad del pueblo valenciano y en la convocatoria del certamen», que consideraran que es «patrimonio cultural de los valencianos».