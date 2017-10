Vidal niega que Presidencia haya retrasado la puesta en marcha de Àpunt El secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat asegura que la intención es que entre en funcionamiento «lo antes posible» EUROPA PRESS VALENCIA Lunes, 16 octubre 2017, 13:42

El secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat Valenciana, José María Vidal, ha defendido que desde Presidencia "no se ha retrasado la puesta en marcha" de la nueva radiotelevisión pública valenciana, "más bien todo lo contrario, ya que el objetivo siempre ha sido" que entre en funcionamiento "lo antes posible". "Hace falta una radiotelevisión valenciana lo antes posible; cada día que pasa sin unos dibujitos para los niños, sin que podamos vertebrar nuestra Comunitat con nuestra lengua y cultura, yo lo sufro", ha aseverado.

Asimismo, ha recordado los problemas jurídicos existentes para la reapertura y ha anunciado que "de aquí dos días, el 18 de octubre", están previstas las votaciones del Tribunal Supremo al recurso planteado a la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró legal el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la antigua RTVV. Así, "acabará el proceso del ERE" en un proceso judicial "en el que se ha avanzado bastante", ha recalcado.

Así se ha expresado Vidal en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts Valencianes en una comparecencia solicitada por el grupo Podemos para rendir cuentas sobre las acciones llevadas a cabo para poner en funcionamiento el nuevo servicio de radio y televisión público después de que la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, admitiera que es complicado que comience a emitir antes de 2018.

Al respecto, el secretario autonómico ha puesto en valor "el empeño" de su departamento por reabrir el servicio y ha enumerado diversas actuaciones realizadas, aunque ha puntualizado que con la Ley 6/2016 del servicio público de radiotelevisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat --que ha calificado de "modélica" y que servirá de "ejemplo para otras CCAA" al desvincular los medios públicos del poder Ejecutivo-- el Consell "no tiene posibilidad de intervención".

"Al Consejo Rector de la CVMC lo nombra Les Corts, a la directora general también la ratifica y esa corporación es totalmente independiente del Consell, solo debe reportar a Les Corts. Nosotros nos relacionamos en la tramitación presupuestaria y en el contrato programa", ha hecho notar.

Por eso, ha justificado que el Gobierno valenciano no podía tomar decisiones que "condicionaran" el modelo de la nueva televisión que han de decidir sus órganos de dirección. Ha puesto como ejemplo, en este sentido, el contrato de multicontinuidad o los sistemas de producción y edición, ya que aunque se preparó un pliego de prescripciones técnicas para su mantenimiento y actualización, finalmente la corporación ha optado por otro formato.

Sobre las instalaciones, ha defendido el acuerdo suscrito con RTVE para compartir las instalaciones de Burjassot, de manera que este edificio se convertirá en un centro de comunicación que podría estar abierto, incluso, a otros medios y que también acogerá el archivo de CulturArts. Además, como consecuencia de esta cooperación ha revelado que una de las posibilidades que se están barajando para que À Punt emita en Castellón son locales de TVE.

Emisiones provisionales técnicamente posibles

En la misma línea, se ha referido a la posibilidad de haber iniciado las emisiones de forma provisional para adelantar la apertura de À Punt. "Uno puede tener unas ideas, creo que de alguna manera era posible iniciar las emisiones" --técnicamente-- pero hasta la ley de recuperación del servicio de 2015 no lo era "jurídicamente".

De hecho, ha aludido a la existencia de un estudio sobre la posibilidad de hacer emisiones a coste cero basada en el archivo de RTVV. Para Vidal, hay dos modelos posibles: emisiones provisionales y corrección con pruebas o abrir todo con una inicio formal, "que es el que ha elegido el Consejo Rector y, por lo tanto, aplaudo".

55 millones hasta 2019

Donde sí ha intervenido el Gobierno valenciano, ha incidido, es en una exigencia presupuestaria a los responsables de la nueva radiotelevisión, puesto que la filosofía del Consell es que se gaste de la mejor manera posible. Sobre este punto, ha informado de que se paralizó unos quince días la tramitación de las cuentas de la CVMC porque se les exigió un compromiso por escrito de que hasta 2019 --coincidiendo con la periodicidad trimestral del contrato programa-- no podrán pedir más de 55 millones de presupuestos, una cantidad que Vidal ha considerado "relativamente barata" para poder prestar un servicio "con decencia".

Por su parte, el diputado de Podemos Antonio Montiel ha criticado que ha habido "una estrategia propia" por parte de los partidos que "basaron su campaña electoral, entre otras cosas, en fechas de reapertura y contrataciones que no podían cumplir, lo que ha llevado a que buena parte de los esfuerzos de Presidencia haya estado en alejar el problema social" con los extrabajadores.

Montiel ha reprochado la "pasividad" y "hoja de ruta propia" del Consell a la hora de activar lo que ha calificado de "operación de Estado", debido a la importancia de la nueva RTVV en un "sector económico puntero" y a la "autoestima" del pueblo valenciano. "Ha habido cosas en las que no se han dado pasos; es impresentable que no se haya liquidado al menos el ente; no ha habido lealtad en la colaboración ni con Les Corts, ni con los liquidadores" y "vamos a asistir el 29 de noviembre a otra aniversario del fundido a negro", ha lamentado.

«Problemas de pareja» en el Botànic

Por su parte, el representante de Ciudadanos Toni Subiela --que ha apuntado que los partidos del pacto del Botànic han ido a la comisión a "discutir problemas de pareja en público"-- ha afeado a la nueva corporación su "falta de rigor, transparencia y austeridad". En concreto, ha criticado que "la futura redacción única tenga un coste de 300.000 euros, que la mitad del presupuesto se dedique a personal, que la directora general apoye abiertamente el proceso secesionista ilegal catalán o el historial de insultos del integrante del Consejo Rector Rafa Xambó a periodistas valencianos". "Qué televisión y qué radio piensa el Consell que vamos a tener con esos mimbres", se ha preguntado.

Desde el PP, Jorge Bellver se ha mostrado "perplejo" por que Vidal haya afirmado que técnicamente eran posibles las emisiones desde 2015, mientras Empar Marco mantuvo "lo contrario", y ha planteado "quién se está beneficiando de que no reutilizar y hacerlo todo nuevo". También ha censurado que "se esté pagando más de un millón de euros a los liquidadores" y ha puesto en duda que el proceso de selección de personal esté respondiendo al principio de independencia.

José María Vidal ha dicho, sobre este último punto, que puede tener su punto de vista como abogado y que hay una ley que hay que cumplir pero que, como secretario de Comunicación, no debe manifestarse al respecto de la selección.

Finalmente, tanto la representante del PSPV, Rosa Peris, como la de Compromís, Mónica Álvaro, han coincidido en agradecer las explicaciones de Vidal y en que la intención de sus grupos es que la nueva RTVV pueda volver a emitir lo más pronto que se pueda.