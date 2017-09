El exvicepresidente Campos y el exconseller Font de Mora, en la comisión sobre Ciegsa EFE VALENCIA. Lunes, 11 septiembre 2017, 23:52

La comisión parlamentaria de investigación sobre Ciegsa retomará las comparecencias el próximo 25 de septiembre con el exconseller de Educación Alejandro de Mora, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exinterventor de la Generalitat Salvador Hernándiz.

La comisión aprobó ayer el calendario de comparecientes hasta el próximo 11 de diciembre, que incluye a un total de 28 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (el 13 de noviembre) y el exgerente de Ciegsa Máximo Caturla (el 2 de octubre).

El calendario fue presentado de manera conjunta por el PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, que lo aprobaron con sus votos, mientras que el PP votó en contra tras criticar que no se haya buscado el consenso con ellos y que al resto de grupos solo les interesa «el espectáculo». «Les interesa el espectáculo, no lo que pasó en Ciegsa, si es que pasó algo», dijo el portavoz José Juan Zaplana, quien añadió que en tres meses de trabajo de la comisión no se ha demostrado «nada».