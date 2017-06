Un extrabajador de la Emshi revela amenazas de Crespo antes de declarar en el juzgado Enrique Crespo, durante la instrucción. / jesús signes El exsecretario de la entidad que controlaba Emarsa recuerda los mensajes de «prudencia» y de no ser «bomberos pirómanos ante el juez» EP / A. G. Viernes, 9 junio 2017, 00:29

valencia. Enrique Crespo, expresidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, pidió a sus trabajadores «prudencia» cuando se destaparon irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo: «A ver si vamos a ser bomberos pirómanos y montamos un lío». De igual modo, les advirtió: «Ojo con lo que vais a decir si tenéis que ir al juzgado», según la versión que ofreció ayer al tribunal José Antonio Martínez, exsecretario de la Emshi, en el juicio por la pieza principal de la causa en la que se ha investigado un presunto desfalco de 25 millones de euros en la gestión de la instalación.

Las testificales, por el momento, no están resultando favorables al exalcalde de Manises. El pasado miércoles, un alto cargo de la Emshi -la mercantil que controlaba la depuradora de Pinedo- indicó que pidió el despido del gerente Esteban Cuesta y el director financiero Arnal, pero este no tomó ninguna medida. Esta postura evidencia cierta condescendencia con los desmanes de los responsables. Las acusaciones lo interpretan como la confirmación de que existía una trama de saqueo de fondos públicos.

El testigo Martínez explicó al tribunal que, tras estudiar diferente documentación, comenzaron a ver irregularidades en Emarsa y trataron de buscar una viabilidad para la empresa a través de una reducción del capital social. De esta situación fue debidamente informado Enrique Crespo y Esteban Cuesta. Llegó a explicarles que la causa por la que la sociedad estaba endeudada no se debía a un elevado número de trabajadores y a una falta de financiación, sino a un aumento de costes en gastos de aprovisionamiento y de otro tipo. También se aludió a unos viajes sufragados por la entidad pública. Pese a lo anterior, el exgerente presentó otro documento en el que insistía en los elevados costes de personal y en la necesidad de elevar el capital social. «Esto nos dejó perplejos porque no coincidía con el informe del auditor y con lo que se había estado trabajando», dijo.

Ante la respuesta de Cuesta, tanto el testigo como el interventor aportaron a Crespo unos documentos en los que se desgranaban los viajes a costa de Emarsa. Y preguntado por cómo reaccionó él, manifestó: «Hizo un comentario que no tenía que ver con los viajes. Preguntó... ¿Pero hay algo más o no? Yo no entendí la pregunta, ni tampoco los que estaban allí», indicó.

Fue este testigo y el interventor quienes decidieron llevar el caso a la Fiscalía y no Crespo, según el declarante. En diciembre de 2010, los abogados de la empresa hicieron un proyecto de ampliación de querella, pero no se presentó hasta marzo. Fue el expresidente de Emarsa quien rechazó la presentación de la querella.