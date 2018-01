Extesorera del PP de Valencia dice que «no sabía nada» de financiación ilegal Yolanda García, en una imagen de archivo. / EFE | Kai Försterling La Fiscalía pide seis meses de prisión para Yolanda García como cómplice de un delito electoral EFE Valencia Viernes, 26 enero 2018, 16:18

La tesorera del PP de Valencia entre 2008 y 2012 y exdiputada en las Cortes valencianas Yolanda García Santos ha declarado hoy en el juicio que no tuvo conocimiento de ninguna financiación ilegal del partido y ha apostillado: "Nunca supe nada de un sistema de pagos diferente al legal".

La Audiencia Nacional ha reanudado hoy el juicio de los 19 acusados de la supuesta financiación irregular del PP valenciano para las campañas electorales de 2007 y 2008 con la declaración de Yolanda García Santos, para quien la Fiscalía pide seis meses de prisión como cómplice de un delito electoral.

Yolanda García ha recordado que fue secretaria durante dos legislaturas en el grupo parlamentario popular y entre 2003 y 2008 en la Generalitat valenciana y que en este último año fue elegida diputada autonómica.

Ha explicado que aceptó ser tesorera del PP de Valencia a partir de octubre de 2008 solo para entrar en el comité ejecutivo de la formación en Valencia pero que era un cargo que antes no existía en el partido regional y que realmente estaba "vacío de funciones" contables y de control de gastos y ha confesado: "No tengo ningún tipo de conocimiento contable, no sé de contabilidad".

García ha reconocido su firma en algunos talones de pagos del PP a Orange Market porque le daban instrucciones para ello el exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa y el exvicesecretario del PP valenciano David Serra, ambos acusados en este juicio, pero ha asegurado que ella no hacía ninguna comprobación.

De hecho ha insistido: "Yo no he realizado nada de contabilidad y ni siquiera tenía que supervisar a Cristina Ibáñez", la entonces gerente del PP de Valencia que declaró ayer como acusada.

En todo caso ha comentado que su percepción es que en el partido se revisaban que los pagos fueran los correctos por los servicios prestados, como los que hizo Orange Market para las citadas campañas electorales y ha asegurado: "Yo no arreglé ninguna factura".

Ha recordado que cuando "saltó" este caso, aunque seguía siendo la tesorera dejó de ir por la sede regional del partido.