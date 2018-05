El exministro Soria asegura que «no hubiera tolerado» contratar a Crespo Gomar Bernat Soria en el Congreso. / ignacio gil Etelvina Andreu acude a la comisión que investiga la posible financiación del PSPV en el Senado pero se acoge a su derecho a no declarar A. CERVELLERA Martes, 29 mayo 2018, 23:58

Valencia. La comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos llamó a comparecer ayer a Bernat Soria, exministro valenciano del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con motivo de la investigación que llevan a cabo cuatro juzgados por la presunta financiación irregular que habría cometido el PSPV en las campañas electorales de las elecciones de 2007. Soria fue muy claro durante su intervención, en la que aseguró que «no hubiera tolerado» contratar con la empresa Crespo Gomar, la firma señalada por las posibles irregularidades, si hubiera tenido conocimiento de que llevó a cabo la campaña de los socialistas valencianos en Alicante.

El que fuera el máximo dirigente del ministerio de Sanidad afirmó desde el primer momento que las competencias en materia de asignación de contratos y de «publicidad» fueron delegadas cuando tomo posesión del cargo. Una tesis que avaló con la documentación que lo acredita. Preguntado por Luis Aznar, portavoz del PP en la comisión, sobre si era conocedor de los contratos concedidos a Crespo Gomar por más de 1,5 millones, Soria reiteró en diferentes ocasiones que no era conocedor ni de la existencia de la firma ni de los servicios que se le adjudicó y señaló que si se hubiera percatado lo habría impedido. Además, subrayó que no fue consciente de «ningún indicio» que le hiciera sospechar.

Soria aprovechó su intervención para defender su independencia del PSOE, partido al que recordó que no pertenece, y ensalzó su gestión al frente de Sanidad e incluso su posición como «demócrata» en contra de la corrupción que además lamenta que los dos principales partidos españoles, PP y PSOE, no logren ponerse de acuerdo en un momento tan delicado para España. El exministro recalcó que no podía «opinar» sobre la investigación que tiene curso al no conocer de primera mano los documentos y sólo informarse a través de la prensa. Pese a ello, si que quiso destacar «el daño» que hacen a la democracia los diferentes casos de corrupción, contra la que aseguró que comparte todas las inquietudes de la comisión del Senado para que se esclarezca la situación.

Soria destaca que las competencias para las campañas publicitarias estaban delegadas

Esta crítica a la corrupción fue utilizada por el portavoz del PP para reclamarle que debería pedir perdón de forma «preventiva» por los indicios delictivos que estudian los juzgados. Aznar no dudó en comparar la situación que atraviesa el exministro socialista con la sentencia de la Gürtel que ha desembocado en una moción de censura contra Mariano Rajoy. El exministro respondió a Aznar con una negativa y señaló que se sumaría a las disculpas del PP si primero los populares hacen ese gesto ante los casos de corrupción que les afecta. «Consejos vendo, para mí no tengo», le afeó Aznar.

Soria indicó que tiene «absoluta confianza en los técnicos y personal del ministerio» que, pese a ser trabajadores públicos y no políticos, han sido imputados en la causa que ya cuenta con más de una veintena de investigados. Además, no dudó en respaldar a Etelvina Andreu, ex Directora General de Consumo del ministerio de Sanidad y candidata del PSPV a la alcaldía de Alicante en 2007, a la que se refirió como «discípula y amiga». Andreu, imputada por haber incurrido en posibles delitos de malversación y prevaricación era la segunda compareciente en la comisión de investigación pero ayer se acogió a su derecho a no declarar por consejo de su defensa.

Aznar confirmó que Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, será llamada a declarar ya que el departamento que dirigía también se ha visto salpicado por la investigación. También está entre sus planes que pueda comparecer Ximo Puig, presidente de la Generalitat y líder del PSPV.