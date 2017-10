La CUP exige a Puigdemont que responda un «sí nítido» y proclame la república Quim Arrufat, portavoz de la CUP. / Efe La formación rechaza negociar una reforma constitucional y anuncia movilizaciones en toda Cataluña la próxima semana AGENCIAS Barcelona Sábado, 14 octubre 2017, 16:06

El consejo político de la CUP ha aprobado "exigir" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que responda de forma "nítidamente afirmativa" al requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado la independencia, y que levante la suspensión de la misma y proclame la república.

Según ha explicado a los periodistas la portavoz del secretariado nacional de la CUP, Núria Gibert, el consejo político ha rechazado la propuesta de abordar negociaciones que puedan derivar en una reforma constitucional, porque "la gente ha votado república" y "hay que defender con coherencia" el resultado del referéndum del pasado 1 de octubre.

Ha anunciado, en este sentido, que la CUP trabajará para promover movilizaciones en toda Cataluña durante la próxima semana y que la participación de esta formación en el Parlament a partir de ahora estará condicionada a la respuesta que Puigdemont dé al requerimiento del Gobierno.

A su juicio, "ha habido un cambio de contexto a partir del día 10", ya que el presidente Puigdemont no actuó según lo previsto "ni en base a las expectativas de buena parte de la sociedad catalana", y la suspensión de la declaración de independencia, ha añadido Gibert, "genera confusión, cierta frustración, no es transparente y no está a la altura de lo que requiere el momento".

Gibert ha asegurado asimismo que "el Estado español, o el bloque PP-PSOE-Ciudadanos, como quieran, no da ningún tipo de margen". "No hay diálogo posible ni mediación, ni espacio donde se puedan sentar los dos interlocutores de forma horizontal. Damos por imposible el diálogo", ha remarcado.

«No entendemos medias tintas»

"Esto necesariamente nos lleva a exigir a Puigdemont que dé una respuesta nítidamente afirmativa al requerimiento del Estado y que vaya acompañada de un acto de solemnidad que dé respuesta al resultado del 1 de octubre, por tanto la proclamación de la república", ha manifestado. "Siguiendo el hilo de coherencia de lo que la gente defendió en los colegios, las urnas, poniendo en peligro sus cargos o sus cuerpos, no se puede más que defender el resultado de las urnas", ha apostillado.

Sobre su posición parlamentaria, ha apuntado que la CUP "no entrará en una lógica de debate en el Parlament sobre asuntos cotidianos, como si nada hubiese pasado, como si no hubiese habido un mandato explícito de proclamación de la república". "No entendemos medias tintas ni pactos constitucionales, ni pactos en los despachos ni mediaciones entre las élites. El derecho a la república es de todos y toca ahora defenderlo más que nunca", ha agregado.

Preguntada por cómo cree que debería producirse la proclamación de la república que exige a Puigdemont, Gibert ha recordado que las recientes leyes aprobadas por el Parlament indican que ha de ser esta Cámara quien lo haga y que "quien la proclame o la lea es secundario". Sobre la posibilidad de convocar "elecciones constituyentes", Gibert ha considerado este un escenario "inverosímil" porque "sólo se pueden convocar elecciones constituyentes si previamente se ha declarado la república".