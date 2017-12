Un exdirectivo de Emarsa, al tribunal: «Ahora soy consciente del bien y del mal» Esteban Cuesta, ayer, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / efe El saqueo de más de 20 millones de euros de la depuradora de Pinedo queda visto para sentencia tras siete meses de juicio A. RALLO / EFE Viernes, 15 diciembre 2017, 01:17

valencia. Última oportunidad de ver de nuevo y por última vez a todos los acusados en el caso Emarsa. El turno de la última palabra obliga a que los procesados estén presentes, aunque luego desistan del ofrecimiento de dirigir unas últimas palabras al tribunal. Suele ser momento propicio para el arrepentimiento, el recuerdo a los seres queridos, lágrimas... El objetivo, en algunos supuestos, consiste en buscar la compasión del tribunal, que finalmente acojan alguna de las peticiones de rebaja que propusieron sus letrados. Son muchos los que prefieren guardar silencio como mejor método de prevención de errores. Así lo hizo, por ejemplo, Enrique Crespo, el expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación. El saqueo de más de 20 millones de euros quedó visto para sentencia tras siete meses de juicio.

Esteban Cuesta, el exgerente de la planta de Pinedo, en cambio, domina el género. Tiene horas de declaraciones a sus espaldas tanto en los juzgados como en las televisiones. Citó el drama familiar que padece, totalmente alejado de su madre y de su hijo mayor tras este escándalo. Insistió en todos los días se arrepiente de lo que hizo y pide «perdón al pueblo valenciano». Su supuesta colaboración con el caso Taula, anunciada hace meses, todavía no se ha materializado.

El gerente de la planta, que disfrutaba de un sueldo de 60.000 euros al año aparte de las comisiones ilegales, reniega de aquella vida a todo tren a costa de los fondos públicos. «Me arrepiento de lo que he hecho, no de lo que otros quieren responsabilizarme».

«Mi padre me decía: 'Evoncia, eres la más pavoncia'», comenta una de las acusadas

El letrado de Cuesta no dudó en apuntar durante el informe de su letrado hacia algunos subordinados suyos como Arnal y el informático. Cuesta únicamente se puso al frente de la depuradora porque se lo pidió su partido. Además, en su día, insistió en que ha colaborado con la Justicia y espera que los magistrados terminen premiando esa confesión con una rebaja de pena.

El exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal también lanzó su particular mensaje. «Hoy que soy consciente del bien y del mal, siento y actúo diferente, no me reconozco en aquella persona que contrarió la ley, la rechazo, pero forma parte de mi y he de convivir con ello», anunció a los presentes. También quiere que se le reconozca su colaboración con la Justicia.

El exdirectivo de la EPSAR JoséJuan Morenilla negó ser un «ladrón de cuello blanco», y aseguró que no se ha concertado «con nadie para perpetrar ningún fraude, nunca lo hubiera consentido, no me he enriquecido, como ha quedado probado, pero en cambio esto me ha arruinado la vida y jamás podré recuperar mi prestigio profesional ni mi honor». Al igual que Crespo, este procesado no trabaja desde que fuera apartado de sus responsabilidades en el órgano que controla todas las depuradores y depende de la Generalitat Valenciana.

El empresario Jorge Ignacio Roca Samper es el único de los procesados que se encuentra en prisión preventiva. Fue trasladado a primera hora desde Picassent, donde trabaja como panadero. Samper estuvo más de cuatro años huido para evitar la acción de la Justicia. «Yo me quedaba el IVA de las facturas. A mi me han tachado de cerebro y parece que sea el mayor culpable, pero la verdad es que no he estado nunca en Emarsa».

El exjefe de Informática de Emarsa Sebastián García «Chanín» pidió perdón y expresó su «profundo arrepentimiento» por haber perjudicado a «personas e instituciones». La exmujer de Arnal, Eva María Marsal, lamentó todo lo ocurrido. «Mi padre me decía 'Evoncia, eres la más pavoncia' y quizá soy la más tonta del mundo... He sufrido mucho», resumió.