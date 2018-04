Examen a la gestión de Divalterra El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. / jesús signes En el orden del día, el papel de Rosa Pérez en Imelsa, el convenio para la fundación de Orengo y la responsabilidad del consejo de la empresa La Junta General aborda el día 8 las principales polémicas de la firma provincial F. M. VALENCIA. Martes, 1 mayo 2018, 00:45

El pleno de la Diputación de Valencia, constituido en Junta General de Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, analiza el próximo 8 de mayo algunas de las polémicas que han rodeado la gestión de esta firma pública a lo largo de las últimas semanas. La Junta General se convoca como consecuencia de la petición efectuada por el grupo popular de la Diputación, con la polémica sobre la mesa por el informe sobre la eventual incompatibilidad de Rosa Pérez en el consejo de Divalterra.

El grupo popular solicitó esta reunión a raíz de la publicación de un informe jurídico elaborado por Tomarial, el despacho de asistencia jurídica contratado por la propia Divalterra, en el que advertía de la incompatibilidad que se estaba produciendo en el consejo de administración de la empresa, como consecuencia de mantener como miembro a la diputada de EU, pese a a haber sido apartada por la Audiencia Provincial como acusación particular de la causa abierta por los zombis de Imelsa, precisamente por esta investigada. El informe, que este diario destapó en enero de 2017 y que, catorce meses después, aún no había sido mostrado a los miembros del consejo, emplazaba al consejo de administración a apartar a Pérez, y alertaba además de las eventuales responsabilidades penales en las que se podía incurrir si no se tomaba esa decisión.

La dirección de la empresa contraatacó con un nuevo informe, en esta ocasión del secretario de la Diputación, en el que se defendía la continuidad de Pérez en el consejo. Los populares someterán a debate en la Junta General, tanto la situación de Pérez como las eventuales responsabilidades por haberle mantenido en el cargo.

El PP quiere obligar a Jorge Rodríguez a defender el convenio que impulsó la Fundación Cical de Orengo

Pero no es el único asunto a abordar. El PPCV también pregunta por el estado del convenio suscrito entre la empresa de la Diputación y la FVMP para la creación de la Fundación Cical. Se solicita informe sobre la liquidación del convenio, detalle de las facturas por los trabajos y conceptos realizados a los que se ha hecho frente por parte de la mercantil e informe sobre el cumplimiento de los objetivos.

El convenio con la FVMP sobre Cical fue el instrumento con el que la corporación provincial dio salida a José Manuel Orengo después de que éste abandonara el puesto de jefe de gabinete del presidente de la Diputación de Valencia. La firma de la institución provincial aportó 120.000 euros, IVA excluido, al organismo que preside Rubén Alfaro, y éste se comprometió a «la realización de los trabajos de estudios previos para la implantación» de este centro. El PP pregunta por el grado de ejecución de esos trabajos.