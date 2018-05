El exalcalde de Benidorm, imputado en la investigación de la financiación del PSPV El exalcalde de Benidorm Agustín Navarro, junto a la exconsellera Gema Amor. / efe El juez también cita como investigado a Tiller, actual director adjunto de Egevasa y primer gerente de Imelsa en la etapa de Rodríguez FERRIOL MOYA Miércoles, 9 mayo 2018, 00:21

«No ha habido ningún comportamiento irregular detectado para organizar no se sabe qué». El vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, y la diputada Ana Barceló, trataron de zanjar el pasado 27 de abril cualquier atisbo de duda respecto a la financiación de su partido, a partir de la investigación abierta en hasta cuatro juzgados. Ambos presentaron el informe elaborado por el PSPV que, como no cabía esperar de otro modo, concluyó que no se habían encontrado irregularidades ni responsabilidades personales vinculadas a este asunto que investigan cuatro juzgados.

Desde que Mata pronunciara aquellas palabras, los tribunales que siguen con este caso han sumado ya al menos seis cargos investigados -antes imputados-. El último se conoció ayer. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm citó a declarar en calidad de investigado al exalcalde socialista de la ciudad Agustín Navarro, en la causa que sigue por un presunto caso de financiación irregular del PSPV-PSOE, según consta en un auto al que ha tenido acceso Efe. El juez investiga una supuesta adjudicación irregular en el contrato de los denominados opinómetros de Benidorm, una actuación enmarcada dentro del Plan E del gobierno de España que se desarrolló durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El exalcalde de Benidorm, que mantiene su acta de concejal en la actualidad, tendrá que acudir a declarar el próximo 14 de junio y junto a él han sido citados, también el mismo día e igualmente como investigados, Alberto Gomar y José Ramón Tíller, socios de la empresa Opino Media S.L. que resultó adjudicataria de aquel contrato, y la exconcejal Mariola Fluviá, que ostentaba en área de Contratación. Tiller es el actual director adjunto a la gerencia de Egevasa, la empresa mixta de la Diputación de Valencia. Durante seis meses fue gerente de Imelsa, pero las discrepancias con el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, provocaron su salida. De hecho, aquella decisión provocó la primera crisis de importancia esta legislatura en la corporación provincial, hasta el punto de que se acabó saldando con la salida del jefe de gabinete de Rodríguez, José Manuel Orengo. Este juzgado ya reclamó días atrás al Ayuntamiento de Benidorm toda la documentación relativa a aquella adjudicación, la cual ya ha sido remitida. Aquel contrato fue adjudicado a Opino Media, empresa de la cual era socio Alberto Gomar cuya agencia de comunicación fue la encargada de la campaña electoral de Navarro. En Opino Media también figuraba como socio José Ramón Tíller, asesor del expresidente de la Generalitat Joan Lerma.

La investigación afecta a la empresa encargada de la instalación de unos opinómetros en la ciudadLa investigación sobre la financiación del PSPV suma ya hasta seis cargos investigados

La empresa resultó adjudicataria por alrededor de 300.000 euros del Plan E, e instaló un total de 19 opinómetros que poco tiempo después se dedicaron a otras funciones a causa de su elevado coste de mantenimiento. Los opinómetros eran unos dispositivos cuya función consistía en recoger las opiniones de los ciudadanos acerca de los servicios públicos.

Se da la circunstancia de que en enero de 2011 el actual alcalde de Benidorm y entonces portavoz del PP en la oposición, Toni Pérez, emplazó al alcalde Agustín Navarro a explicar aquella adjudicación del Plan E. Pérez recordó entonces que aquel procedimiento «estaba plagado de oscurantismo y falta de transparencia».

Pérez criticó que la tramitación había sido «hecha a medida» siguiendo un sistema que «sesgaba» la libre concurrencia de las empresas, la participación y la competencia, y calificó de ?grave irregularidad? el hecho de haber adjudicado un contrato ?a una empresa que hizo la campaña del PSOE en toda la Comunitat con una red y un entramado de familiares directos de cargos públicos del PSOE?.

Ya en aquel momento el hoy alcalde consideró que este hecho «podría estar relacionado con la financiación de la campaña del PSOE».

La imputación de estos excargos socialistas se suma a las que se han venido produciendo en las últimas fechas. La semana pasada un juzgado de Madrid decidió investigar el concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, dependiente del Ministerio de Vivienda, concedida a la empresa de comunicación Crespo Gomar, por importe de 126.000 euros. Como consecuencia de esta decisión, citó para declarar este viernes como imputados a tres miembros de la mesa de contratación que decidió la adjudicación de aquella campaña.

Por otro lado, otro juzgado de Madrid decidió el lunes citar como imputados a la que fuera directora general de Consumo y candidata del PSPV a la alcaldía de Alicante en 2007, Etelvina Andreu y la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, por la adjudicación de otra campaña de publicidad a Crespo Gomar.