EUPV cesa a su líder tras pagarse un viaje a Cuba con dinero público David Rodríguez, hasta ayer coordinador general de EUPV. / lp La ejecutiva reprueba a David Rodríguez y a la diputada de Alicante, que admite que destinó el pago de sus dietas a contratar un autobús para el partido comunista J. MOLANO VALENCIA. Domingo, 29 octubre 2017, 01:23

El Consejo Político Nacional de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) se reunió ayer por la mañana y decidió apartar de sus cargos al coordinador general de la formación, David Rodríguez, y a la diputada provincial de Alicante, Raquel Pérez, tras conocerse que ambos usaron dinero de la corporación provincial para pagar un viaje a Cuba al primero en diciembre del año pasado que coincidió con el funeral de Fidel Castro.

El cónclave del máximo órgano de dirección de EUPV comenzó en torno a las diez y media de la mañana y duró cerca de cuatro horas. Tras mantener un intenso debate sobre el camino de la organización y futuro del líder del partido, se procedió a votar sobre la confianza de sus miembros tanto en David Rodríguez como en Raquel Pérez. Finalmente, como informó EUPV mediante un comunicado, la votación se saldó con 63 votos en contra de ambos representantes y 52 votos a favor. Después de estos resultados, ambos quedaron apartados de sus cargos, aunque el cese no se hará efectivo hasta la próxima reunión de la ejecutiva, cuya fecha está aún por confirmar, donde se tomarán las decisiones estatutarias correspondientes para relevar a los dos dirigentes.

La reunión del consejo se convocó con carácter extraordinario para abordar las peticiones de destitución de ambos políticos tras la polémica generada por el viaje de Rodríguez a Cuba para asistir a los funerales por la muerte de Fidel Castro, y cuyos gastos corrieron a cargo de la institución provincial alicantina. El consejo, compuesto por 115 personas, sometió a debate la propuesta de relevo de ambos representantes de la formación, que no negaron que el desplazamiento se pagara con fondos públicos y que atribuyeron la presencia del coordinador general en el viaje a su condición de miembro de la Asociación José Martí para la amistad con el pueblo cubano. Las explicaciones que dio ayer Rodríguez, perteneciente al partido comunista, y las de Pérez no contentaron a la mayoría de sectores de la coalición, que finalmente se decantaron por su destitución. Para aprobar su relevo era necesario que la mitad más uno de los miembros del consejo respaldasen esa medida.

La todavía diputada provincial, según fuentes de EUPV, sorprendió en la reunión de la ejecutiva al admitir otros gastos irregulares con fondos públicos, según las fuentes del partido consultadas. Raquel Pérez mostró la factura del viaje a Cuba y además reconoció haber derivado dinero que cobró como dietas en la institución provincial para contratar un autobús para un acto que organizó el Partido Comunista. Después de estas afirmaciones y del resultado final de la consulta, algunos de los presentes en la reunión no entendieron por qué la dirigente no había presentado allí mismo su dimisión, teniendo en cuenta que el órgano que ayer la reprobó fue el mismo que la nombró en el cargo.

Al caer Rodríguez, el consejo tendrá que votar la elección de un nuevo coordinador general, que también necesitaría del respaldo de la mayoría absoluta del consejo. Rosa Pérez, la diputada provincial de Valencia, podría optar al puesto por el que ya se midió con Rodríguez en la última Asamblea, y en la que salió derrotada. La dirigente aseguró a este periódico que ahora no piensa en liderar el partido, aunque no desmintió que la opción le sedujera. Señaló que ahora tiene en mente «coser el partido para que no esté partido por la mitad, como ha ocurrido hasta ahora».