La huelga estudiantil por el 1-O paraliza la universidad catalana Miles de estudiantes durante la manifestación. / Martin Benet Miles de estudiantes universitarios y de secundaria se manifiestan por el centro de Barcelona; ha habido cortes en la AP-7 y la B-30, generando kilómetros de retenciones CRISTIAN REINO y AGENCIAS Barcelona Jueves, 28 septiembre 2017, 15:12

Los estudiantes de los centros universitarios públicos de Cataluña han iniciado este jueves al mediodía una huelga de dos días con el objetivo de hacer la campaña electoral por el referéndum que el Gobierno "no deja hacer". Los sindicatos estudiantiles hablan de seguimiento "masivo" y que la práctica totalidad de los centros no han hecho hoy clase, en las universidades públicas como son la UB, la UPF, la UPC y la AUB. La huelga también ha tenido incidencia en la universidad privada.

Además de la huelga, miles de estudiantes de secundaria y universitarios se han manifestado por el centro de Barcelona, bajo el lema "Que no nos suspendan la democracia". Marta Rosqu, estudiante de 4º de Periodismo y 2º de Poliíticas, portavoz de la plataforma Universitats per la República, cree que el Estado español "oprime clarísimamente" a Cataluña. "Llevamos años sin poder hacer un referéndum y se nos prohíbe ejercer nuestras libertades" ha señalado. "Cataluña no es libre, lo hemos visto esta semana con la Guardia Civil entrando en nuestras instituciones".

"La escalada represiva del Estado solo se ha frenado desde que hay prensa extranjera en Barcelona", ha apuntado Aina Delgado, estudiante de 6º de Medicina, también portavoz del movimiento estudiantil. Durante la marcha de han escuchado gritos a favor del referéndum y de la independencia, "votaremos", "español el que no bote", "1-O queremos votar", "Votaremos para ser libres" o "las calles siempre serán nuestras".

Cortes en la AP-7 y la B-30

Además, han cortado durante una media hora la AP-7 y la B-30 en sentido sur, a la altura del municipio de Cerdanyola del Vallès. La acción de protesta, que ha generado varios kilómetros de retenciones, había empezado de madrugada con cerca de 200 estudiantes durmiendo en la Facultad de Letras.

A diferencia de otras movilizaciones en la UAB, esta vez los estudiantes están llevando a cabo acciones más pacíficas, sin levantar barricadas en los accesos al campus con mobiliario urbano y sin alumnos encapuchados pintando consignas en las paredes y suelos.

"El movimiento estudiantil tiene que movilizarse y ser la punta de lanza de la defensa del referéndum, y hemos apostado por una huelga mucho más pacífica porque queremos crear debate alrededor del 1-O", ha explicado Cèlia Appel, portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la UAB.

"Tenemos que vaciar las aulas y llenar las calles", ha afirmado Appel, que ha explicado que los estudiantes harán piquetes informativos en las aulas y, posteriormente, se desplazarán a Barcelona para participar en la manifestación estudiantil desde las 12:00 horas en la plaza Universitat.

Miles de estudiantes durante la manifestación. / Martin Benet

Méndez de Vigo pide respuestas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado que la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, tiene que responder al requerimiento del Gobierno por los actos "deleznables" que suponen la utilización de alumnos en manifestaciones o en pegadas de carteles a favor del referéndum ilegal. No obstante, ha pedido sembrar dudas sobre todos los profesores de Cataluña.

"No se puede lanzar una sombra de duda sobre todos los profesores, porque no es verdad. Habrá personas que no cumplan con su deber y que manipulen a los niños, pero eso, ni mucho menos, lo hacen todos los profesores de Cataluña", ha afirmado el titular de Educación y portavoz del Gobierno en una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE, donde ha calificado de "intolerables" y "deleznables" las actuaciones de al menos una decena de colegios, como denuncia el requerimiento que ha enviado al Gobierno catalán en el que le insta a que "depure responsabilidades".

"En determinados institutos con nombre y apellidos, hasta una decena, se estaba utilizando a niños haciéndoles pegar carteles o los profesores instaban a que se manifestaran frente al tribunal y los ayuntamientos que están con la ley y no con la secesión. Es intolerable", ha subrayado Méndez de Vigo.

A su juicio, cuando se utilizan niños y adolescentes o se busca su complicidad para manifestarse a favor de una causa ilegal como el referéndum "sienta un precedente muy malo" porque, a su juicio, "lo primero que hay que enseñarles es que el cumplimiento de su deber pasa por obedecer la ley".

Preguntado si es delito las amenazas a universitarios que no participan en la huelga educativa convocada este jueves por asociaciones de estudiantes en la Universidad y Enseñanzas, el ministro ha afirmado que él no está en condiciones de decir si lo es o no, pero ha subrayado que, en cualquier caso, se trata de un hecho "deleznable" sobre el que tendrá que responder también la consejera catalana.