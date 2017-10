Esquerra Unida rechaza ceder el teatro Principal para un acto de Lo Rat Penat La diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez. / EFE La diputada Rosa Pérez considera que los Jocs Florals son sólo una entrega de premios e incumplen la norma para poder prestar el emblemático inmueble J. MOLANO VALENCIA. Jueves, 5 octubre 2017, 23:06

La delegada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez (Esquerra Unida), rechazó el pasado 31 de agosto ceder a Lo Rat Penat el teatro Principal para celebrar los Jocs Florals. La diputada provincial se niega a prestar el emblemático edificio a la entidad valencianista para organizar el acto porque, según detalla en un escrito al que tuvo acceso este periódico, vulnera el artículo 2 del nuevo reglamento de cesión del teatro. Este recoge que no se prestarán las instalaciones «para la celebración de sorteos, ceremonias de entrega de premios, de graduación, rifas ni, en general, actos de carácter no cultural, no relacionados con las artes escénicas o de categoría amateur».

Pérez considera que el acto que organiza Lo Rat Penat consiste sólo en una ceremonia de entrega de premios y por eso se opone a la concesión. Una consideración dudosa con el programa del evento en la mano. El acto de los Jocs Florals, además de servir para premiar a varios autores literarios, alberga un concierto de la Banda Municipal de Valencia en homenaje al maestro Josep Serrano con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento, la lectura de un poema y la exaltación de la reina de los juegos por un mentenedor «de prestigio».

Es la primera vez en 138 años que el teatro Principal no acogerá los Jocs Florals. Estos se fundaron en 1878 «para defender la identidad, lengua, historia y cultura valencianas», como detallan desde Lo Rat Penat. La entidad valencianista solicitó el pasado 28 de abril a la Diputación de Valencia la cesión del inmueble que administra para tres posibles fechas: finales de noviembre, principios de diciembre o la segunda quincena de enero. Además, pidió a la corporación provincial el uso de la poltrona dorada con el escudo de la Diputación para que pudiera ser ocupada por la reina de los juegos así como el material técnico necesario para celebrar el acto y el escenario.

La respuesta negativa de la diputada Rosa Pérez llegó el pasado 29 de agosto, cuatro meses después de que la institución presidida por Enric Esteve tramitara su petición. Justo un día más tarde de que se aprobara el último reglamento de cesión del teatro Principal que incluye nuevas restricciones, como no ceder el monumento histórico-artístico para entregas de premios. Esteve registró el pasado 20 de septiembre un escrito dirigido al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, mediante el que solicita entrevistarse con él para explicarle con detalle las actividades del acto que organiza Lo Rat Penat. Lo hace sin la intención «de iniciar un debate público» sobre la resolución de la diputada de Teatros, porque su deseo es «mantener las más cordiales relaciones» con la corporación provincial.

El coste de la cesión

Según la Diputación, el uso del teatro Principal está sujeto al pago del precio público establecido en la ordenanza que regula la cesión y uso de las instalaciones. La posibilidad de acceder al espacio comporta para los interesados la obligación de constituir una garantía por el importe de 3.000 euros, mientras que el precio de la cesión es de 3.639,85. Las asociaciones y las personas físicas y jurídicas que deseen realizar una actividad sin que haya ánimo de lucro, podrán utilizar el teatro de forma gratuita.

Si la celebración de estas actividades ocasionaran daños al inmueble por un importe superior al de la garantía constituida, la Diputación exigirá a la cesionaria el pago de la diferencia hasta reparar totalmente el daño sufrido. Asimismo, el titular de la cesión cumplirá con los requisitos legales por lo que se refiere a su personalidad jurídica, obtendrá los permisos para la comunicación del espectáculo si es necesario y asumirá la responsabilidad civil que pudiera derivarse.