Enric Morera propone «el modelo valenciano» para acabar con la crisis en Cataluña El presidente de Les Corts Valencianes cree que podría servir para buscar una solución a una situación «gravísima» donde hay «mucha testosterona» EFE VALENCIA Sábado, 7 octubre 2017, 10:27

El presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha indicado que "el modelo valenciano" podría "funcionar" en la crisis de Cataluña, pues la experiencia de consensos de la Cámara autonómica podría servir para buscar una solución a una crisis "gravísima" donde hay "mucha testosterona".

Morera ha señalado durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València que los valencianos no pueden ser "moneda de cambio" en el conflicto de otros territorios y quieren "participar activamente de la búsqueda de soluciones", en especial con una comunidad con la que hay "lazos históricos y culturales".

Ha indicado que los valencianos no quieren ir "donde no nos llaman", pero tampoco "borrarse" en un momento en el que hay que "arrimar el hombro" y es preciso buscar ámbitos "menos crispados" y sinergias o relaciones que permitan "hablar realmente, no desde la politiquería, sino de la política en mayúsculas".

"No somos quién para meternos en problemas de Estado", pero Les Corts "podemos aportar nuestro granito de arena" y aportar la experiencia sobre "situaciones políticas difíciles" que se han superado "con diálogo" en la Comunitat, ha afirmado.

Morera ha admitido que las "tensiones" por el conflicto catalán "no ayudan" y se proyectan en la relación de los partidos que conforman el Gobierno valenciano, pero se ha mostrado "muy tranquilo", porque más allá de algunas declaraciones "a título personal", hay una "enorme responsabilidad" en los cargos públicos.

"Somos muy conscientes de que lo que está pasando en Cataluña nos afecta, pero estamos blindando la dinámica del Gobierno valenciano", ha asegurado el presidente de Les Corts y miembro de Compromís.

Ha descartado que en la Comunitat Valenciana pueda ocurrir un proceso similar al catalán, ya que "somos otro pueblo, otra dinámica y tenemos un carácter más de buscar la solución alrededor de una mesa", y aunque hay falta de financiación y de inversiones, no ve elementos en la sociedad valenciana para llegar a esa situación.

Ante el 9 d'Octubre, ha insistido en que es un día de fiesta y de reivindicación del pueblo valenciano, que está "orgulloso de sus raíces y que mira al futuro con esperanza", y espera que el lunes no haya enfrentamientos sociales, pues aunque siempre hay "sectarios, por mucho que chillen, la inmensa mayoría del pueblo valenciano es gente de paz".

Morera ha defendido que "España no es viable" si no se adoptan las reformas "urgentes, pactadas, constitucionales y de profundidad" que se precisan, porque con la actual situación España "va a tener gravísimos problemas", como el envejecimiento de la población o la deuda pública "disparada", y el tema catalán "va a ser una broma".

La crisis catalana "podría ser una esperanza si hubiera política de altura, si se chillara menos, nos escucháramos más" y se buscaran entre todos las soluciones para crear "un marco de convivencia para los próximos 40 años", ha manifestado.

Sobre las críticas a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por sus comentarios sobre el conflicto catalán, Morera ha dicho que son "terribles" e "injustas", y ha rechazado que se "menosprecie a una líder" que siempre ha abogado por los acuerdos y consensos.

Respecto al sistema de financiación autonómica, espera que se reforme este año un modelo que es inconstitucional y se introduzca la corresponsabilidad fiscal, pues "no puede ser" que muchas comunidades estén "a la sopa boba" y no se ocupan de que su economía sea "productiva y no solo subvencionada".

También cree que hay que reducir "mucha estructura parasitaria, como las Diputaciones"; reformular los ingresos y gastos del conjunto del Estado, no solo de las autonomías, y hacer "un nuevo contrato social".