Una enmienda sobre las cajas, conflicto a la vista con Podemos

El debate en comisión de las enmiendas presentadas a la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2018 ha retratado ya algunas de las grietas abiertas en el seno del tripartito valenciano. Podemos, la formación que lidera Antonio Estañ, ha dado ya algún toque de atención a PSPV y Compromís, como en el caso de la subida de sueldos de los altos cargos de la Generalitat que fueran funcionarios.

El próximo aviso de la formación morada podría tener lugar hoy mismo, con el debate de una enmienda presentada por PSPV y Compromís y que Podemos ya no respaldó en el debate en comisión -motivo por el que no salió aprobada y se debatirá ahora en pleno-. El partido de Estañ tiene previsto rechazar la enmienda, de manera que las posibilidades de que la propuesta de los dos grupos que respaldan al Consell no salga adelante se multiplican.

La propuesta modifica el artículo 20 de la Ley de Cajas, el que hace referencia a los nombramientos, renovaciones de cargos. Desaparece la referencia a que únicamente los vocales «independientes» tendrían una limitación de dos mandatos de seis años -con lo que pasaría a afectar a todos los consejeros-. Podemos podría estar de acuerdo con esa redacción, porque hace justo un año trató de sacar adelante una propuesta similar. Eso sí, difícilmente puede aceptar un nuevo apartado en el que se hace alusión a que esa limitación afectará únicamente a los cargos elegidos en la próxima renovación a partir de la entrada en vigor de la presente norma, «independientemente de los cargos que hayan podido ejercer con anterioridad». Es decir, una limitación que en ningún caso afectaría a los actuales consejeros hasta dentro de, al menos, doce años.